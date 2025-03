David García Zurita, imagen de la reunión en Madrid del circuito mundial de pista cubierta

REDACCIÓN BADAJOZ Jueves, 9 de febrero 2023, 13:19 Comenta Compartir

David García Zurita rompe récords y traspasa fronteras. El joven atleta pacense es imagen del cartel de la reunión Villa de Madrid perteneciente al circuito mundial en pista cubierta. La capital de España acogerá el 22 de febrero a la élite del atletismo mundial de un circuito que comenzó en Karlsruhe (Alemania) el 27 de enero y finalizará el 25 de febrero en Birmingham (Reino Unido). David García aparece en el cartel anunciador de esta penúltima prueba del calendario mundial en el miting DNA Madrid (Dynamic New Athletic). David García Zurita traerá la velocidad del equipo español, escribía en inglés y con los iconos de un hombre corriendo y el símbolo de carrera el perfil @EuroAthletics en twitter. «David García Zurita will be bringing the (iconos) for Team Spain».

Madrid será una de las siete sedes de las reuniones Oro del World Indoor Athletics Tour. En total, el circuito mundial de pista cubierta tendrá 54 pruebas entre las tres categorías de oro, plata y bronce con paradas en 19 países de Europa, Norteamérica y Asia, según anuncia World Athletics.

