David García tras los pasos de Vicente Antúnez en Cali

David García Zurita ya está en Cali (Colombia) con el equipo nacional para participar el Campeonato del Mundo Sub 20 que se disputa del 1 al 6 de agosto. El atleta pacense fue incluido a última hora para formar parte del relevo 4x400 tras proclamarse campeón de Europa sub 18 en Jerusalén. David García competirá en las clasificatorias el 5 de agosto a las 18.15 horas. El velocista pacense busca repetir el podio de su compañero Vicente Antúnez en el Europeo Sub 20 de Boras (Suecia) en 2019 donde fue bronce en el 4x400.

Temas

Atletismo