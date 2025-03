David García, récord de España sub 20 en 300

Domingo, 22 de enero 2023, 10:50 Comenta Compartir

David García Zurita no tiene límites. Este sábado volvió a batir un nuevo récord de España, en esta ocasión en categoría sub 20 en los 300 metros en pista cubierta. El atleta pacense estableció la plusmarca en 33.51 en una carrera en la que se registraba otra mejor marca nacional en sub 18 de Fito Páez con 34.18. La prueba se disputó en Salamanca con victoria para Óscar Husillos con un tiempo de 32.68 como puesta a punto de la temporada de invierno.