David García, al Mundial Sub 20 de Cali

David García Zurita sube otro nivel y estará en el Mundial Sub 20 que se disputará del 1 al 7 de agosto en Cali (Colombia). El oro en el Europeo Sub 18 de Jerusalén le abre las puertas a otra internacionalidad. No estaba entre sus objetivos, pero la Federación Española le ha incluido en la convocatoria para participar en el relevo 4x400. Acaba de cumplir 17 años y será el atleta más joven de la selección.

