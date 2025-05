David García y su entrenador Luis Carretero, premiados por la RFEA

Redacción Badajoz Viernes, 17 de marzo 2023, 12:16 Comenta Compartir

Más reconocimientos para el niño prodigio del atletismo extremeño y nacional. David García Zurita ha sido distnguido como mejor atleta Generación Atletismo del año 2022 junto a Sofía Santacreu. Ambos se proclamaron campeones de Europa Sub 18 en Jerusalén en los 400 metros y 5.000 metros marcha, respectivamente. También ha sido galardonado su preparador Luis Carretero en la categoría mejor entrenador Generación Atletismo 2022. El atleta pacense y su entrenador recibirán el premio en la Gala del Atletismo Español que se celebrará este sábado en el auditorio Goyeneche de la sede del Comité Olímpico Español en Madrid a partir de las 19.30 horas y que podrá seguirse en directo a través del canal de Youtube de la Federación Española.

David García va pulverizando récords desde su explosión en categoría sub 16 con solo 15 años. En un 2020 fantástico, batió cuatro en las distancias de 100 y 300 metros al aire libre y de 60 y 300 metros en pista cubierta. En su salto a sub 18 se confirmó como el gran diamante de la velociddad española y su título europeo fue su consagración como uno de los grandes talentos del continente. Y cayeron mejores marcas españolas sub 18 como la del 300 al aire libre (34.19) y del 400 (46.67) en el Europeo. Su fulgurante progresión le valió para formar parte de la selección española que acudió al Mundial Sub 20 de Cali con el relevo 4x400 que acabó cuarto con el récord de España sub 20 (3:06.91).

Aunque corresponde a 2023, hace unos días puso colofón a su proyección con su internacionalidad absoluta en el Europeo de Estambuel formando parte del relevo 4x400 con el que acariciaría el podio con una cuarta posición y establecer el cuarto mejor registro de la historia.

Unos éxitos que en parte recaen también en la mano de su entrenador Luis Carretero, artífice de moldear y pulir a la joya de la corona de la velocidad extremeña y que la Federación Española ha querido reconocer con este premio. Gracias a su trabajo con el grupo de velocistas en La Granadilla y sus excelentes resultados también con Jorge Hernández y Vicente Antúnez, Luis Carretero ha entrado a formar parte del cuerpo técnico de la selección española en concentraciones nacionales.

Temas

Atletismo