David Barroso vuela hacia semifinales en el Mundial de Tokio

David Barroso ilusiona en su debut con España en un Mundial y se clasifica para las semifinales por la puerta grande. El atleta segedano del Capex fue la gran sensación de las clasificatorias de los 800 metros al liderar su serie con un tiempo de 1:44.94. David Barroso vencía con autoridad al subcampeón del mundo en 2022 y bronce olímpico en París 2024, el argelino Djamel Sedjati (1:45.01), y al botsuano Kethobogile Haingura (1:45.02). El español Mohamed Attaoui también ganó la segunda eliminatoria con 1:45.23, mientras que el tercer representante de la 'armada', Mariano Haro, se quedaba fuera al finalizar cuarto (1:47.09) en la tercera serie.

David Barroso abría fuego en las eliminatorias de los 800 metros y no le pesó su condición de novato mundialista ni un escenario tan majestuoso como el estadio olímpico de Tokio. El recientemente campeón del mundo universitario impuso su talento para superar a todo un medallista olímpico con un fantástico esprint en la recta final. El segedano tuvo el estreno soñado como internacional absoluto en una carrera sensacional en la que paró el crono un segundo por encima de su mejor marca personal (1:43.95). El segedano buscará este jueves un puesto en la final desde la segunda semifinal prevista para las 14.53 horas. En las semifinales parte con el sexto mejor tiempo entre sus rivales.

La serie más rápida fue la última encabezaba por el esadounidense Donovan Brazier (1:44.66), rival del extremeño en su semifinal, y cuatro atletas con mejor registro que el extremeño, aunque solo se clasificaban los tres primeros de cada eliminatoria.

