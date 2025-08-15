David Barroso vuela en el 800 en Friburgo

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:03 Comenta Compartir

El segedano David Barroso sigue en un estado de forma espectacular y la última prueba de ello ha sido su actuación en el Meeting de Friburgo, imponiéndose en los 800 metros con un tiempo de 1:43.95, que es su mejor marca personal y se sitúa en la séptima de todos los tiempos a nivel nacional. El atleta extremeño posee la mínima para el Mundial de Tokio de septiembre, pero su presencia en la cita dependerá de la decisión del seleccionador.