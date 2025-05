David Barroso, con la selección sub 23

REDACCIÓN BADAJOZ. Domingo, 11 de septiembre 2022, 09:59 Comenta Compartir

David Barroso se ha incorporado este fin de semana a la Selección Española de Atletismo Sub 23 (su categoría) que está participando en la ciudad italiana de Pescara, en el Campeonato de la Unión Mediterránea, según informa el Atletismo Capex.

Con una espectacular progresión en la prueba de 800 metros, David es el actual recordman extremeño absoluto de la distancia, empezando a destacar en las diferentes categorías a nivel nacional, accediendo inicialmente a las finales hasta que sorprendió logrando su primer campeonato en la categoría sub 20, reforzando su nivel con el bronce de su primer año en sub 23 y agigantando su status este año en Santander, donde logró ser campeón de España sub 23, lo que le ha permitido alcanzar la plaza de internacional que ahora va a defender en Italia.

No es una sorpresa la convocatoria de David Barroso puesto que ha ido dando muestras de su nivel tanto en meetings internacionales de primer nivel (Barcelona, Huelva, Madrid), como en Campeonatos de España Absolutos, de Federaciones o incluso Universitario, donde quedó subcampeón de España, solo superado por Mariano García, el actual campeón de Europa Absoluto.

David Barroso

Según su entrenador, José Ángel Rama, director deportivo del club de Villafranca de los Barros de División de Honor, el atleta ha tenido que mantener la forma durante este complicado verano, venciendo a la inclemencia del sofocante calor, apoyado por su grupo de entrenamiento del Capex y encontrándose en un excelente estado de forma para afrontar esta competición. El sábado estaban previstas las semifinales y Barroso cumplió para clasificarse para la final de hoy domingo en Pescara con España.