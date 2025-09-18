David Barroso se queda sin final en el Mundial por 5 décimas

No pudo ser y David Barroso se quedaba fuera de la final de los 800 metros a pesar de hacer la tercera mejor marca ... de un español en un Mundial tras los 1:43.92 de Adrián Ben en 2023. El atleta segedano del Capex finalizó sexto de su semifinal con un tiempo de 1:44.27, a apenas cinco décimas de la clasificación y su segundo mejor registro de siempre tras su marca personal 1:4395.

David Barroso corrió en la semifinal más rápida de las tres con cuatro atletas por debajo de 1:44 y con un tiempo con el que hubiera liderado la primera carrera en la que los dos primeros se clasificaron por encima de 1:45. El atleta extremeño entró en un exigente esprint por detrás del irlandés Cian McPhillpis (1:43.18), del británico Max Burgin (1:43.37), del estadounidense Donovan Brazier (1:43.87), del italiano Francesco Pernici (1:43.84) y del francés Gabriel Tual (1:44.09).

El otro español Mohamed Attaoui se metía en la final al imponerse en la tercera semifinal con una marca de 1:43.18.