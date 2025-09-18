HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

David Barroso finalizó sexto en su semifinal de los 800 metros en el Mundial de Tokio. RFEA
Atletismo

David Barroso se queda sin final en el Mundial por 5 décimas

El segedano del Capex finaliza sexto en la semifinal de los 800 más rápida de las tres

R. H.

Badajoz

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:56

No pudo ser y David Barroso se quedaba fuera de la final de los 800 metros a pesar de hacer la tercera mejor marca ... de un español en un Mundial tras los 1:43.92 de Adrián Ben en 2023. El atleta segedano del Capex finalizó sexto de su semifinal con un tiempo de 1:44.27, a apenas cinco décimas de la clasificación y su segundo mejor registro de siempre tras su marca personal 1:4395.

