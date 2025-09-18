David Barroso se queda sin final en el Mundial por 5 décimas
El segedano del Capex finaliza sexto en la semifinal de los 800 más rápida de las tres
R. H.
Badajoz
Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:56
No pudo ser y David Barroso se quedaba fuera de la final de los 800 metros a pesar de hacer la tercera mejor marca ... de un español en un Mundial tras los 1:43.92 de Adrián Ben en 2023. El atleta segedano del Capex finalizó sexto de su semifinal con un tiempo de 1:44.27, a apenas cinco décimas de la clasificación y su segundo mejor registro de siempre tras su marca personal 1:4395.
David Barroso corrió en la semifinal más rápida de las tres con cuatro atletas por debajo de 1:44 y con un tiempo con el que hubiera liderado la primera carrera en la que los dos primeros se clasificaron por encima de 1:45. El atleta extremeño entró en un exigente esprint por detrás del irlandés Cian McPhillpis (1:43.18), del británico Max Burgin (1:43.37), del estadounidense Donovan Brazier (1:43.87), del italiano Francesco Pernici (1:43.84) y del francés Gabriel Tual (1:44.09).
El otro español Mohamed Attaoui se metía en la final al imponerse en la tercera semifinal con una marca de 1:43.18.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.