Cuarto curso de Lucía Fontela en el Al-Qázeres
Viernes, 15 de agosto 2025, 08:04
El Alter Enersun Al-Qázeres contará por cuarta temporada consecutiva con su capitana, Lucía Fontela, después de que el conjunto extremeño anunciara la renovación de la escolta de 23 años, pieza fundamental en el equipo que dirige Jesús Sánchez. «Su carácter, liderazgo y energía la convierten en una jugadora diferencial en la pista», destacan desde su club.
