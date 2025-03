El Cuartillo de Cáceres acoge este sábado la final de la Liga Iberdrola

Corteva Cocos y CR Majadahonda han demostrado ser los dos equipos más en forma del rugby femenino en España. Ambas plantillas protagonizarán por segundo año ... consecutivo la final de la Liga Iberdrola en el estadio El Cuartillo de Cáceres este sábado (14.00 horas) sin un claro favorito para la victoria.

«Disputar esta final es una recompensa. No sólo por todo lo que hemos realizado en horas de entrenamiento, sino por todo el trabajo 'extra' que cada una hemos hecho por nuestra parte y por cómo hemos ido superando obstáculos como grupo», indica la cocodrila medio melé, Julia Castro, que está alineada también con el discurso de su oponente este domingo, Lucía Díaz, quien admite que «levantar el título es un sueño. Es muy importante para nosotras por que esta plaza en la final viene del todo el trabajo de jugadoras y del staff, ya no sólo de este año. Para muchas de nosotras es la tercera consecutiva, la segunda contra las Cocos». En el caso de Lucía es su tercera final: en 2021, Majadahonda cayó ante Cisneros y el año pasado ante las sevillanas.

Además de esa satisfacción como colectivo, está la recompensa personal de seguir en competición. Así lo expresa Julia: «Yo lo considero un regalo. Es algo que sólo podemos disfrutar dos equipos el poder estar una semana más entrenando y un día más jugando en el campo junto a tus compañeras. Es un privilegio».

Sobre la preparación para el partido, tanto Lucía como Julia coinciden en que la normalidad y las rutinas han marcado los entrenamientos, aunque poniendo especial atención en los «detalles», esos que serán los que decanten la final para un lado o para el otro si no ocurre nada extraño. Ambas jugadoras, compañeras internacionales con Las Leonas, intentarán pulir y mejorar todo lo que esté en su mano sabiendo que antes de la final todo el trabajo ya está realizado.

Y en la otra preparación, la del viaje en bus desde Madrid y Sevilla hasta Cáceres, ¿qué no puede faltar? En el autobús del Majadahonda «no puede faltar: un altavoz, una buena dj, una buena peluquera y los cascos para la concentración individual de cada una», comenta Lucía Díaz. «En el nuestro no va a faltar nadie porque vamos a poder viajar toda la plantilla y en el bus de la afición espero que no falle nuestra Vero con el bombo, todas las veteranas que nos acompañan, nuestro máximo fan, que es un niño de la escuela que se llama Luis. Para nosotras es muy importante que vengan a animarnos, son nuestra jugadora número 16 en el campo», añade Julia.

En los últimos enfrentamientos previos, hace doce meses y en la última final, el Corteva Cocos se impuso al CR Majadahonda también en Cáceres. No obstante, las madrileñas vencieron a las andaluzas también a un partido en la Supercopa Iberdrola de España el pasado mes de septiembre. Además, en la temporada regular, en sus enfrentamientos directos hay un empate, con una victoria por cada equipo. Sin un favorito claro, Cáceres dictará sentencia sobre quién es el mejor equipo de rugby femenino de España.