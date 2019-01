ATLETISMO Cristina Jordán gana la Media de Castellón y récord Martes, 22 enero 2019, 08:55

Cristina Jordán fue la gran protagonista de la Media Maratón de Castellón. La atleta de Casar de Cáceres se llevó la victoria con récord de la prueba incluido al hacer un tiempo de 1h14:01, que es además su mejor marca personal. Cristina Jordán avanza en su evolución para dar el salto al maratón. La casareña se marchó en solitario hacia la meta en el kilómetro 16 en una media maratón con 1.200 inscritos. «Me he encontrado genial, he gestionado muy bien la carrera y la he disfrutado. Un pasito más hacia nuestro objetivo y un buen test para ver cómo estamos», comentaba en las redes sociales. Completaron el podio Miriam Ortiz, que también rebajó su mejor registro con 1h14:51, y Laia Cañes con 1h18:39. En categoría masculina vencía el etíope Workneh Fikire.