«Creo que tengo una virtud, que es luchar siempre por lo que he querido» Marta García Lozano se convirtió hace diez días en subcampeona del mundo en Madrid. :: @MGLKarate Marta García Lozano | Karateca almendralejense subcampeona del mundo La deportista extremeña aún saborea la plata, mientras sueña con participar en unos Juegos Olímpicos o en competir junto a su hermana pequeña en un futuro no muy lejano RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Miércoles, 21 noviembre 2018, 08:14

La almendralejense Marta García se ha convertido en una de las figuras nacionales del kárate pese a sus 19 años. Es la más joven del equipo español de kata que acabó subcampeón del mundo en Madrid hace unos días, pero Marta García no se quiere quedar ahí. Sueña con participar en unos Juegos Olímpicos, en competir con su hermana pequeña, que es un «diamante» que va a ser referente en unos años y admite que lo que menos le gusta es viajar y el «politiqueo» que rodea al deporte. Por lo demás, Marta García está muy contenta de estar en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid y de representar por todo el mundo a España y Extremadura.

En el Mundial Universitario de Kobe, celebrado este verano, Marta García consiguió un bronce individual y una plata por equipos en kata; mientras que en la Copa del Mundo celebrada en Madrid hace diez días consiguió, junto a Lidia Rodríguez y Raquel Roy, una plata por equipos en kata tras caer en la final ante Japón.

-¿Cómo se asimila el ser subcampeona del mundo con 19 años?

-No lo tengo asimilado, ni creo que lo vaya a asimilar hasta el día en que me retire. El día que me retire pues ya veré las medallas que tengo y ahí ya me daré cuenta de lo que he ganado o he llegado a ser. Ahora mismo no lo tengo asumido.

-¿Cuál es el futuro de su carrera?

-Creo que todo deportista sueña con unas Olimpiadas. Creo que tengo una virtud, que es luchar siempre por lo que he querido, y voy a luchar por ello.

-¿Qué es lo que menos le gusta del kárate?

-¡Qué pregunta tan difícil! Creo que lo que menos me gusta son las injusticias. Hay muchas veces que hay injusticias en el mundo del deporte. Si el deporte fuese totalmente justo. Hay muchos temas políticos por los que creo que vienen las injusticias, y si todo el mundo dejase un poco de lado el politiqueo y realmente el mejor ganase, porque no siempre gana el mejor, sería deporte.

-Está en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, ¿cómo de complicado es estar lejos de la familia?

-Siempre he sido una persona muy cercana, pero me encanta lo que hago y ahora mismo mi sitio está allí y mis padres me comprenden perfectamente.

-Japón, Holanda, Serbia. ¿Le gusta viajar?

-Odio viajar. No sé si es porque estoy tan acostumbrada que lo hago como rutina, pero lo odio.

-La campeona del mundo de kata, Sandra Sánchez, dijo en una entrevista que el kárate viene de un mundo machista, ¿cómo lo ve?

-Creo que ahora no hay machismo. Se está trabajando para que la figura de la mujer esté subiendo cada vez más y esté más valorada, y a día de hoy se está siendo cada vez más igual. Creo que se está trabajando para ello, pero es normal que de un día para otro no sea un 50/50, aunque creo que ahora mismo estamos a un 60/40.

-¿Cuál es la clave del éxito del equipo español de kata?

-No te voy a decir que no discutamos, que no riñamos, pero luego nos compenetramos tan bien que lo mejor que me ha dado el kárate, siempre lo diré, son mis compañeras. Soy la más pequeña y me enseñan muchísimo, me tratan como una hermana pequeña y no tengo palabras para describirlas, porque las dos se han convertido en algo súper especial para mí.

-La saga García tiene otra karateka: Su hermana.

-Sí, mi hermana ya es campeona de España y dos veces subcampeona en la Copa del Mundo y es otro diamante que viene hacia arriba. Tiene 12 años y me encantaría que compitiese conmigo. Siempre me dice que algún día me va a ganar y yo le digo que si supera a su espejo es que su fuerza de voluntad es mucho mejor que la mía. Yo no he tenido ningún referente ni nadie que haya dicho yo «quiero ser como ella», pero si mi hermana me supera significará que es una gran deportista.

-A quien no le guste el kárate, ¿qué le diría para que se acerque a este deporte?

-El kárate es un arte marcial que no te enseña a pegar, sino a defenderte. Te da seguridad en ti misma, te ayuda a organizarte en los estudios y en cualquier otra cosa y también te ayuda a tener una buena forma física. Además, te ayuda a respetar a los demás. Es un arte marcial, no un deporte, y un arte marcial se basa en el respeto.