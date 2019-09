«Creo que hemos hecho bien los deberes y vamos bien preparados al examen» Álvaro Martín | Marchador El llerenense afronta el Mundial «fresco», «fuerte» y «competitivo» tras realizar fuertes procesos de aclimatación MANUEL TORO LLERENA. Sábado, 28 septiembre 2019, 11:30

El 4 de octubre será para Álvaro Martín el día más importante del año, el día en el que intente volver a reivindicarse como uno de los mejores marchadores del planeta. Y lo hará en un lugar poco usual, en Doha -Catar-, con sensaciones térmicas superiores a los 40 grados. Su prueba, que discurre a las 23.00 de la noche hora catarí -10.30 en España-, será dura, muy dura, donde deberá reunir un compendio de actitudes físicas que lleva preparando durante todo un año para poder llegar a lo más alto.

-Esta temporada ha ido de menos a más. Podría calificarse de atípica, con ese cambio de calendario ¿Está contento con su desarrollo y las sensaciones que le ha dejado?

-Atípica, inusual y nunca conocida. El desarrollo ha sido bastante bueno debido a la operación de rodilla de enero. Aunque suene raro, el estar parado tres meses ha hecho que llegue fresco a la última competición y el objetivo más importante. Estoy contento porque tengo buenas sensaciones y estoy contento con la temporada que llevo.

«Su último año ha sido increíble y sólo le queda poner la guinda al pastel» | «Es un orgullo compartir selección con él. No es nuestra primera vez y espero que no sea la última» DE JAVIER CIENFUEGOS PIENSO...

-Le esperan sensaciones térmicas de más de 40 grados. ¿Le han ayudado sus entrenamientos en el Ejército y la concentración en Doha de cara al Mundial? ¿Puede que sea la carrera que más le haya costado preparar hasta el momento?

-Entre los compañeros nos decimos que va a ser el Mundial con mayor incertidumbre de la historia por esas condiciones. El proceso de aclimatación va a ser fundamental para el desarrollo de la prueba. Confío en que, gracias al Ejército español, las concentraciones en Estados Unidos, Doha y Japón (entre otras concentraciones), me han dado una ventaja competitiva para la prueba. Posiblemente sea el campeonato más duro debido a ese proceso de aclimatación que hemos tenido que realizar.

-¿Se podría decir que la lesión y la operación han sido uno de los momentos más complicados de su carrera? ¿Cómo la afrontó para volver de nuevo al más alto nivel?

-Llegué a estar 10 días tumbado en la cama con fiebre e inhibido ciertos músculos alrededor de la rodilla que me impedían moverla. Esa sensación de pensar que estaba «inválido» fue durísima y necesité, a través de la electroestimulación, volver a «aprender» a mover la rodilla. Pero aún con ello, no ha sido el peor momento de mi carrera. Ese dolor y esa incapacidad me dieron la energía suficiente para querer volver a mi máximo nivel. Utilicé el sufrimiento como fuente de motivación.

-Si tuviera que evaluar ahora mismo su forma física, ¿en qué punto se encuentra?

-Me encuentro fuerte y competitivo. Creo que hemos hecho bien los deberes y vamos bien preparados al examen. Lo que nos vamos a encontrar en Doha va a ser durísimo, pero lo hemos preparado específicamente.

-Este año ha estado preparando un Mundial a las órdenes de Antonio Carrillo. ¿Cuál es el mejor consejo que le ha dado hasta el momento?

-Me gusta que individualiza el entrenamiento. Entrenar junto a Miguel Ángel López, campeón del mundo, es una gozada. Pero José sabe que hay ciertos aspectos que tienen que ser individualizables. Me transmite seguridad y confianza y, sobre todo, que disfrute de la competición.

-Hablemos de la competencia. ¿Qué rivales son los que a día de hoy ve más fuertes?

-No descarto a ninguno, pero, quizás a priori, entrarían los asiáticos. Ellos están acostumbrados a climas parecidos. También los sudamericanos. Europa es la que más difícil lo va a tener. aunque creo que españoles e italianos hemos trabajado muy bien.

-Cienfuegos será el otro gran atleta extremeño que tendremos en la competición. ¿Qué opina de la trayectoria que lleva hasta el momento? ¿Le gusta compartir expedición con Javier?

-'Cienfu' lo ha dicho: lleva seis años esperando este momento. Me alegro por él. Es admirable esa capacidad de mantener la motivación. Este último año suyo ha sido increíble y únicamente le queda poner la guinda al pastel. Es un orgullo compartir selección con él. Ésta no es nuestra primera vez y espero que no sea la última.

-Va a estar compitiendo a más de 7.000 kilómetros de su localidad. probablemente suela sentir su apoyo un poco más cerca a pesar de la ditancia, ¿no?

-Allí se desplazarán mis padres y vendrá mi pareja, Lidia, también. Este año ha sido una locura con tantos viajes y he llegado a estar cinco meses (en total), fuera de España. Pero siempre sé dónde tengo el lugar al que volver y donde descansar. Llerena es mi casa y siempre vuelvo.