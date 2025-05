Copa de España en el embalse de Borbollón

Domingo, 25 de junio 2023, 10:42 Comenta Compartir

J. R. NEGRO. La Copa de España de Aguas Interiores 2023 para la Clase Internacional Optimist y el II Trofeo Extremadura Turismo Parque Cultural Sierra de Gata se está celebrando en las aguas del embalse de Borbollón en el término municipal de Santibáñez El Alto (Cáceres), hasta hoy domingo. Según ha declarado el comodoro del Club de Vela Barlovento, Rafael Gallego, «intentamos que la vela se extienda a comunidades como Extremadura que no tienen mar, procurando así que no tengan que renunciar a su práctica». Participan equipos de las comunidades de Madrid, Castilla-León, Navarra, Extremadura, País Vasco y Cataluña, que tras cada jornada se trasladarán a un campamento en plena naturaleza para la convivencia de todos. Tras la llegada de los participantes, hubo una jornada de entrenamientos y puesta a punto de las embarcaciones. Son cuatro categorías, dos de ellas en sub 13 y dos en sub 16, masculinas y femeninas.