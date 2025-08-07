El Club Magic, en el Campeonato de España

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:48 Comenta Compartir

Un año más, el Club Magic Extremadura estará presente en el Campeonato de España por equipos de ajedrez en la categoría División de Honor, siendo uno de los animadores del torneo. Esta gran cita tendrá lugar en Linares del 8 al 14 de agosto. Esta participación supone que el equipo extremeño haya estado presente en 21 ediciones diferentes desde su año de fundación en 2001. Durante estos días se darán cita los ocho mejores equipos españoles, con presencia de figuras de talla mundial.