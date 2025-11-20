El Club Atletismo Badajoz mira a 2026 con ambición

El Maven-Club Atletismo Badajoz hizo este miércoles su puesta de largo en la sede financiera de Cajalmendralejo en Badajoz, desgranando las líneas maestras de ... su proyecto para la temporada 2026, en un acto que reunió a deportistas, instituciones, patrocinadores y medios de comunicación.

El acto contó con la presencia de José María Palacios, coordinador institucional de Cajalmendralejo, y el presidente de Maven-Club Atletismo Badajoz, David Díez, que resaltó que «queremos que Badajoz se vea reflejada en este club: ambicioso, cercano y capaz de competir al máximo nivel sin perder sus raíces».

En cuanto a los objetivos del curso, destaca el desafío de clasificarse para el Campeonato de España absoluto short track, acudir al Campeonato de Europa en Birmingham, alcanzar un top-10 en la Primera División Nacional y conseguir nuevas internacionalidades en encuentros oficiales. Además, a nivel de organización las metas pasan por descubrir nuevos talentos deportivos, desarrollar el potencial de los atletas ya integrados en el club y participar en los campeonatos de España en todas las categorías. El club estrenará nueva página web y renovará la marca y la identidad visual. Lanzará nuevas líneas de ropa de competición, de paseo y complementos, reforzando la presencia de la marca dentro y fuera de la pista con la marca Adidas.

Además, el club extremeño presentó a Saúl Martínez, especialista en 800 metros lisos, que se incorpora al proyecto para reforzar el bloque de medio fondo del equipo. «Saúl representa el tipo de atleta que buscamos: talento, trabajo y ambición competitiva», señaló la dirección deportiva de la entidad pacense.