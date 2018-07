Cienfuegos ha vuelto

badajoz / getafe. Era una cuestión de tiempo que volviera por sus fueros y así fue. Javier Cienfuegos, uno de nuestros emblemas en el atletismo, certificó este sábado haber superado los problemas de espalda que le obligaron a pasar por el quirófano y ceder por ausencia su trono en lanzamietno de martillo. Hasta ayer. Viajó a Getafe el montijano de la factoría Fuentes con la mente puesta en reconquistar lo conquistado en casi una década, desquitándose de los amargos últimos tiempos con un 'disparo' de 76.10 metros, la mejor marca nacional de la temporada y que le valió para colgarse el oro en el Campeonato de España que se está celebrando en Getafe este fin de semana.

Esos 76.10 suponen el récord del campeonato y el sexto mejor registro en la carrera de un Cienfuegos que estuvo acompañado en el podio por Alberto González (72,87) y Pedro José Martín (70,13). El montijano estaba muy satisfecho tras la prueba y por como va su temporada. «Todo va muy bien desde que me dieron el alta en diciembre. No se me ha resentido la espalda y todo ha ido rodado y perfectamente. Se me está haciendo corta la temporada por el hecho de empezar más tarde pero tengo muchísimas ganas de llegar a Berlín y hacer una buena actuación. Estos 76.10 metros me dan mucha confianza para Berlín, donde iremos a por mi récord. Supongo que la calificación estará entre los 74 o 75», indicó Cienfuegos en un vídeo publicado por la Federación Española de Atletismo.

El rey de la velocidad

En el ámbito nacional, Aitor Same Ekobo, nacido en Fuenlabrada hace 21 años de padre camerunés y madre guineana, se proclamó campeón de España de 100 metros en una jornada que ofreció grandes registros en velocidad. Hace un mes Ekobo, que se entrena a las órdenes de Inés Jiménez, logró en Soria el título nacional sub-23 con 10.29. Ayer, en Getafe, se ciñó la corona absoluta con un registro de 10.16 (viento legal de +1,9) que le sitúa tercero en el ránking español de todos los tiempos, por detrás de Bruno Hortelano (10.06) y Ángel David Rodríguez (10.14).

Toni Abadía, irresistible en la recta final, arrebató el título de 5.000 a Adel Mechaal, que venía de hacer la mínima europea en Dublín y aspiraba a repetir el doblete del año pasado (1.500-5.000). Mientras, Pablo Torrijos logró en triple una marca espectacular de 17,23 metros (19 centímetros más que su récord nacional), pero el viento favorable de +2,2 impidió que fuera homologada. Aún así saltó 16,98 en condiciones legales, mientras que Maribel Pérez voló en el 100 con 11.17, pero con un huracán favorable (+3,8).