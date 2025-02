Cienfuegos renuncia al Campeonato de España y al Mundial para llegar a París

Redacción Badajoz Miércoles, 19 de julio 2023, 14:20 Comenta Compartir

Javier Cienfuegos se despide de la temporada. El plusmarquista nacional de martillo no estará en las dos grandes citas que le quedan al atletismo este verano como es el Campeonato de España que se disputará en Torrent del 28 al 30 de julio y el Mundial de Budapest que tendrá lugar del 19 al 27 de agosto. «Lamentablemente hemos tenido que renunciar a participar en el Campeonato España de esta temporada. Antonio Fuentes, Carlos Burón y yo decidimos forzar de cara a la Copa de Europa de Naciones y no pudimos asistir por la lesión», escribía en su perfil de Twitter. De esta manera, Cienfuegos no podrá intentar revalidar su corona nacional absoluta en martillo por decimotercera vez.

El motijano no se ha recuperado de sus problemas de espalda y prefiere centrarse en recuperarse bien para poner broche de oro a su carrera en París, cita en la que ha fijado su retirada y en los que serían sus cuartos Juegos tras Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. «Como el Mundial nos queda lejos este año debido a los dos parones en mitad de temporada, decidimos parar y gastar nuestra última bala de cara a los Juegos Olímpicos el próximo año».

Esta temporada, Cienfuegos solo ha podido competir a su nivel en el Campeonato de España de Invierno de Lanzamientos Largos en Gavá donde conquistó su duodécimo título de trece ediciones.

Temas

Atletismo