ATLETISMO Cienfuegos, Álvaro Martín y Tania Carretero, en el Europeo; Urbina se queda fuera EFE MÉRIDA. Miércoles, 25 julio 2018, 08:52

Javier Cienfuegos, Álvaro Martín y Tania Carretero serán los extremeños que participen en los campeonatos de Europa de Berlín que se celebran del 7 al 12 de agosto. Finalmente no viajará con la delegación española la atleta cacereña Teresa Urbina, a pesar de tener mínima. Se deja de esta manera sin cubrir una de las tres plazas en 3.000 obstáculos. «Siento tanta rabia e impotencia en este momento que no me salen ni las lágrimas ni las palabras», decía Urbina en su cuenta de Twitter.

La presencia de Bruno Hortelano, en forma tras su reaparición, abandera la selección española más numerosa de la historia, con 96 atletas, 52 hombres y 44 mujeres.