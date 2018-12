«Trabajaré para que crezca el número de cazadoras» Guadalupe Leza :: CEDIDA Guadalupe Leza | Delegada de Cáceres e Igualdad Releva a Mario Fernández en la Delegación provincial de Cáceres y será la encargada de coordinar la nueva delegación de Igualdad de la Federación Extremeña de Caza FEDEXCAZA Viernes, 21 diciembre 2018, 10:21

Es la primera mujer que ocupa el cargo de delegada provincial y la segunda que se incorpora a la Directiva de FEDEXCAZA después de su paso por JOCAEX. Entrevistamos a Guadalupe Leza, una joven cazadora cacereña que también asumirá la dirección de la recién creada delegación de Igualdad de la Federación.

-¿Cuál es su primer recuerdo del mundo de la caza?

-Desde muy pequeña he tenido contacto con la caza en casa. Mi primera fotografía fue cuando tenía dos años. El primer recuerdo es de cuando tenía once y abatí mi primer jabalí a cuchillo en la finca «El Común» en una montería.

-Actualmente, ¿qué modalidades practicas?

-Practico la caza mayor por mi zona, Las Villuercas. De la caza menor me gustan los zorzales.

-Tras muchos años de trabajo también en la asociación juvenil JOCAEX, ¿cómo afronta su incorporación a la directiva de FEDEXCAZA?

-Muy ilusionada, estoy muy agradecida a José María como presidente y a Mario, anterior delegado, que hayan pensado en mí para este puesto. Es un orgullo luchar por mi provincia y, en general por todos los cazadores extremeños. Espero dar todo lo necesario, es un gran reto, no es nada fácil, pero seguiremos luchando por lo que más nos gusta, la caza.

-Entra con una doble responsabilidad: delegada provincial de Cáceres y delegada de Igualdad. ¿Qué objetivos se marca?

-Mi objetivo principal es contribuir a ese pequeño impulso que aún le falta a la mujer para el acceso a la práctica cinegética. De 17.000 federados en Extremadura solo somos 100 mujeres las que practicamos la caza. Trabajaré para que este número crezca y pronto seamos muchas más.

-Es la segunda mujer que entra en la directiva de FEDEXCAZA. ¿Cree que poco a poco se va normalizando la presencia de la mujer en las instituciones del sector?

-Sí. Desde siempre la mujer ha sido cazadora y en los últimos años el número ha crecido a nivel nacional, ya sea como practicante de la actividad o como acompañante. Es cierto que a ciertos grupos reducidos, cada vez menos, no les agrada la presencia de la mujer en el mundo cinegético, pero es algo por lo que debemos luchar. Yo siempre me he sentido acogida por mi grupo de caza, pero sí conozco a algunas compañeras que han sufrido comentarios machistas o despectivos.

-Un tema por el que siempre ha mostrado una gran preocupación es el de la imagen que se transmite de la caza a través de las Redes Sociales. ¿Cómo cree que se puede trabajar en este ámbito?

-A día de hoy los cazadores no acabamos de medir el alcance que puede llegar a tener una foto o un vídeo que compartimos en Redes Sociales y el daño que puede llegar a causar en el colectivo de la caza. Es muy importante que empecemos a concienciar al sector: no todo vale en Redes Sociales.