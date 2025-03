Punto y seguido

Comenta Compartir

Fue nuestra gesta, la hazaña que el mundo rural recordará, fue el inicio. No os rindáis, no dejéis que nadie ponga en duda tal empresa, no dejéis que el éxito dependa de lo que diga un medio de comunicación u otro. La gran manifestación no era un objetivo en sí mismo, no era el fin, era y es una herramienta imprescindible, necesaria, obligada para ayudarnos en nuestro trabajo diario. Trabajo que nos ha llevado en Extremadura a reunirnos tanto con el presidente de la Junta de Extremadura como con el jefe de la oposición para recabar sus apoyos y trasladarles la dura realidad que vivimos.

Pero las «realidades» en esta vida son alternativas, diferentes, desgraciadamente contrapuestas en muchas ocasiones. No existe ningún problema cuando, a pesar de todo, existe un respeto y un esfuerzo porque todas ellas convivan. El problema viene cuando una realidad quiere imponerse a la otra. El problema comienza cuando el supremacismo urbanita implica la eliminación de tu forma de vida, de tu cultura. El problema es cuando el supremacismo europeo no respeta la cultura e idiosincrasia de sus pueblos. El gran problema es cuando el gobierno de España no escucha a los españoles, ni tan siquiera a los gobiernos regionales. Es una realidad innegable en el día a día de la caza, de la ganadería, de la agricultura; es la situación que nos llevó a más de 800.000 personas a Madrid el 20 de marzo.

Y, a pesar de ello, de esa gran manifestación, de esos compromisos de unos y otros, viene el Ministerio de Teresa Ribera a querer declarar la codorniz especie en peligro de extinción. Un nuevo ataque y una provocación en la que no caben adjetivos.

Justo antes de la manifestación escribí en este diario: «... El 20 de marzo es la fecha en la que empieza la revolución del mundo rural contra la tiranía de aquellos gobiernos que nos someten. Es el inicio, solo el comienzo. No desesperes, no te resignes... Con semejante epopeya no pretendemos lo imposible »convencer al injusto ni seducir al opresor«, está en su naturaleza joderle la vida a todo aquel que no piensa como él. » La función de la protesta no es activar al tirano « sino activarnos a nosotros mismos y prepararnos para la revolución. » Las manifestaciones son ensayos para la revolución» ** . Revolución que debe provocar un cambio radical en una sociedad amorcillada, llena de pijos ecologistas de ciudad y extremistas animalistas que olvidan lo que somos: personas. Revolución que debe contribuir a un cambio en la política y en la economía de España y de Europa...» ¡No nos rendiremos jamás!

A pesar de todos nuestros esfuerzos, a pesar de la evolución de la caza y los cazadores, a pesar de ser los primeros interesados en que la práctica de nuestra actividad sea 100% sostenible, parece que nada es suficiente para el opresor, para aquel que lo único que quiere es que no cacemos, para que el que de forma totalitaria y excluyente quiere imponer sus ideales al resto, para el que lo único que quiere es que desaparezcamos. Nos enfrentamos a una de las situaciones más difíciles para la caza en la edad contemporánea. Nos enfrentamos a un ecologismo amigo íntimo de Teresa Ribera y socio del Ministerio de Transición Ecológica. Luchamos contra un animalismo abolicionista amparado por una parte del Gobierno de España.

Haciéndome eco de las palabras del profesor Purroy, el movimiento ecologista y animalista se ha convertido en una nueva inquisición que decide qué es lo que está bien y condena lo cree que está mal, aunque para ellos haya que enfrentar al mundo rural con el urbano, pues se persiguen las prácticas o tradiciones arraigadas al campo. Estos movimientos son un relato innecesario, equivocado e insolidario, además de violento porque enfrenta a unos con otros. Con este lamentable panorama por delante, todas y cada una de nuestras reivindicaciones siguen encima de la mesa sin solucionar, solo nos queda seguir trabajando, todos unidos: cazadores, sector primario, gobiernos locales y regionales ¡Todos a una! No existe otra alternativa; con seriedad y manteniéndonos unidos debemos seguir mejorando para seguir creciendo, para seguir luchando y hacer de nuestro trabajo nuestra identidad, de nuestra honradez nuestra obra de arte, y de nuestra voz, a grito rasgado, el eco de las calles y del campo. *Marta Peirano (eldiario.es)

**Jhon Berger (escritor) ***Universidades de Havard y Estocolmo.