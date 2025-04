¡No puedes faltar el 20M!

Comenta Compartir

Salir a la calle y alzar la voz. Ese es el único camino que nos queda para plantar cara a un Gobierno que ha decidido hacer suyas las demandas de ese animalismo radical que hace mucho ruido pero que a la hora de la verdad demuestra su debilidad en las calles. Tenemos fecha y sitio, el 20 de marzo en Madrid. Tenemos la unión de las entidades representativas, y el apoyo de otros actores del mundo rural, desde ganaderos a cazadores pasando por el mundo forestal. Y tenemos razones de sobra para que todos los cazadores extremeños demostremos nuestro compromiso con el futuro de la caza. Porque de eso va la Ley de Bienestar Animal. De eso van la regulación de los núcleos zoológicos, la reforma del Código Penal y la sobreprotección de la tórtola y de la perdiz. De eso y no de otra cosa va todo esto, no te dejes engañar. Quieren acabar con la caza, y lo hacen lanzando una norma tras otra, arrinconando a los cazadores, intentando enterrarnos bajo una montaña de prohibiciones que solo esconden una cosa: quieren acabar con nuestra libertad; quieren prohibir la caza. Nos lo jugamos todo en esta batalla entre el animalismo y nuestra libertad, y aquí no valen los empates ni la satisfacción de saber que tienes la razón. Esta batalla solo la ganamos en la calle. Ahora te toca decidir si te sumas o si prefieres quedarte mirando. Si te unes o si te quedas en casa volcando tu rabia en las RRSS. Si te sumas a la pelea o si te dedicas a lamentarte desde el sillón.

Nos vemos en Madrid el 20 de marzo. Por el futuro de la caza. Por el futuro de los cazadores. ¡No puedes faltar!

