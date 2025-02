Prohibido prohibir

Comenta Compartir

Rescatamos estas palabras con las que el Presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo se dirigió al público asistente al VII Día del Cazador, organizado por la Federación Extremeña de Caza, en la localidad de Valverde de Leganés. Las hacemos nuestras porque en vilo nos tiene el gobierno central a todos los cazadores, tanto hombres como mujeres, con sus diferentes leyes, nos llevaría todo este espacio enumerarlas, y algunos deseos como declarar la codorniz como especie en extinción y prohibir su caza. Para contrastar, ayudaría mucho tomar los datos científicos obtenidos con el proyecto COTURNIX, que echa por tierra la postura del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y ya que hablamos de reto demográfico, nos hacemos eco de las palabras del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara quien afirma que « el sector cinegético es clave para afrontar el reto demográfico, para el sustento del entorno rural, generar empleo(...) El impulso de la caza sostenible evita el éxodo, al tiempo que supone una gran aportación para el PIB de nuestra comunidad, generando unos 400 millones de euros». Palabras similares fueron pronunciadas por la Consejera de Agricultura, Begoña García Bernal en el Día del Cazador. Palabras que no deben caer en saco roto. ¿Por qué no podemos trabajar conjuntamente Federaciones de Caza, Gobiernos Central y Autonómicos, Fundaciones relacionadas con el tema, grupos ecologistas para un mismo fin? Una caza sostenible. Trabajemos y apostemos por unas leyes que defiendan una caza planificada, ordenada, que proteja nuestro patrimonio natural, y sobre todo que no prohíba por prohibir.