Los 'profes' opinan

FEDEXCAZA Jueves, 22 de diciembre 2022, 08:24

Hemos charlado con Juan Fº, Mario, Antonio y Martín cuatro, son ocho en total, de los profesores que conforman el equipo de colaboradores de Fedexcaza en el proyecto educativo Proades que nace con el convencimiento y la ilusión de transmitir a los alumnos de 5º y 6º de primaria el fascinante mundo de la caza y la naturaleza.

Juan Francisco Sánchez, profesor Proades «Transmitimos las buenas prácticas de ser cazador »

Juan Francisco Sánchez Sánchez es docente de Primaria con mención en Educación física, deportista, cazador y amante de la naturaleza. Actualmente, trabaja en el C.R.A Gloria Fuertes de Fuente de Arco.

El programa que llevamos a cabo, 'Conoce mi deporte', explica, se presenta en todos los centros escolares de la comunidad Autónoma de Extremadura para hacer visible la modalidad deportiva de la caza y todos los valores que representa en su conjunto. Practicar esta modalidad, requiere de muchos y varios conocimientos que tenemos que poner en cauce con buenas practicas al alumnado más joven. «Como docente, no puedo permitir que nuestros jóvenes no sepan identificar especies tanto de fauna como de flora de nuestra comunidad autónoma». Según explica Juan Fº Sánchez, el alumnado queda muy sorprendido del desconocimiento y curiosidades de nuestra fauna y flora en Extremadura.

Antonio Carmona, Diplomado en Magisterio «Me siento tremendamente satisfecho»

Antonio Carmona Rodríguez, natural de Campanario, diplomado en Magisterio por la especialidad de Educación Física. «En la actualidad, ejerzo como funcionario de la administración local, en el Cuerpo de Policía Local de Campanario. Entrando en materia, he de decir que me siendo tremendamente satisfecho que, desde la Federación Extremeña de Caza, se haya contado conmigo para llevar a cabo el Programa para la Ayuda del Deporte en Extremadura 2023, programa este promovido por el Consejo Superior de Deporte y la Junta de Extremadura, donde la Federación de Caza participa cada año llevando a los niños de 5º y 6º de Primaria de muchos colegios de nuestra región los verdaderos valores de la caza y el mundo natural». Su objetivo es «la promoción y el desarrollo del deporte y la actividad física en todos los ámbitos educativos y sociales, prestando especial atención al carácter formativo del deporte en edad escolar».

Según destaca Antonio Carmona, el proyecto Caza y Naturaleza, se ha convertido en un referente en Extremadura desde su puesta en marcha en 2017. Y es que desde entonces esta iniciativa de la Federación Extremeña de Caza ha llegado a un centenar de centros, con un lema que resume el espíritu de la actividad: «por una educación que no enseñe a obedecer, sino a valorar».

Año tras año es una de las actividades más demandadas por los centros, tratándose de jornadas que no inciden sobre el alumnado en la decisión de ser o no ser cazador, es una jornada para conocer el mundo cinegético y que con esto puedan opinar desde el conocimiento con criterio propio. Con el proyecto Proades, se intenta acercar a los alumnos a los auténticos valores de la caza y su relación con la naturaleza, conocer el medio natural y su valor y cuidado, descubrir la flora y la fauna extremeña y su conservación. La conservación de los ecosistemas y la conservación de deferentes especies, entre ellas protegidas.

Así en las clases dentro del aula ofrecemos a los alumnos contenidos de la fauna y flora, de las especies cinegéticas autóctonas y foráneas y sus características y costumbres, especies en peligro de extinción y protegidas, la flora así como la importancia del reciclaje vinculado al cuidado del medio ambiente.

José Martín Gamonales, Profesor Proades «El Proades se trata de un proyecto vivo»

Para José Martín Gamonales se trata de un proyecto educativo que acerca a los escolares la realidad de la naturaleza y sus valores, como por ejemplo que los alumnos conozcan el origen y la evolución de la caza, la comunidad autónoma de Extremadura y sus recursos (agricultura, ganadería, etc.), las especies autóctonas y foráneas que habitan en nuestras dehesas y montes, así como las especies protegidas como el lince, el águila imperial, la nutria o el gato montés. Igualmente, se da a conocer la flora (la jara, la retama, la encina, el alcornoque, etc.), e, incluso, se dan recomendaciones y pautas de actividades físico-deportivas y alimentación con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los participantes, explica el profesor de Proades. También, se habla del respecto hacía el medio ambiente concienciado al alumnado de los diferentes tipos de contaminación que afecta a nuestro ecosistema. Se trata de un proyecto vivo.

Mario Cerezo, Licenciado en Ciencias Ambientales «En este proyecto se comparte compañerismo»

Mario es natural de Deleitosa y desde pequeño está muy ligado al mundo de la caza «no por tradición familiar sino porque me gustaba». Estudió Ciencias Ambientales en la Uex y es secretario de una sociedad de cazadores. Asegura que en cuanto conoció el proyecto y la demanda de profesores para llevarlo a cabo no dudó en sumarse a los cursos del Proades para trasmitir y poder compartir «con los más pequeños los valores que yo he estado aprendiendo toda mi vida».

Confiesa que su experiencia ha sido muy satisfactoria al ver cual es el modelo de trabajo y la forma de compartir con los niños, «más que nada porque es un punto de vista muy neutro porque simplemente se trata de enseñar lo que hay en la naturaleza, en el campo. Valores surgen de compartir horas de trabajo, de ayudarnos, compañerismo y solidaridad».