«Ni un paso atrás»

La manifestación del pasado 20 de marzo en Madrid fue un éxito. Más de 400.000 personas, principalmente cazadores, tomaron pacíficamente el centro de la capital en u ambiente festivo y reivindicativo y lanzaron un mensaje alto y claro al Gobierno y a la Comisión Europea. ¡Basta ya! Más allá de los intentos vamos de algunos por menospreciar lo conseguido, la realidad es que la #marenanaranja de la caza fue protagonista de una movilización como no se recordaba en Madrid. Pero no caigamos en el error de pensar que hemos conseguido algo definitivo con esta primera demostración de fuerza, porque cada día que pasa parece más evidente que el Gobierno sigue sin respetarnos. Y es que apenas unos días después de esa manifestación histórica siguieron con su hoja de ruta marcada por los ecologistas y los animalistas y plantearon la prohibición de la caza de la codorniz, dejando claro que ésta va a ser una batalla de mucho más calado. Hemos dado el primer golpe y ayer de nuevo nos hicimos oír a las puertas del Ministerio de Transición Ecológica. Los cazadores extremeños tienen que tener claro que la Federación Extremeña de Caza no va a dejar de dar la batalla en defensa de la caza y de los cazadores allá donde sea necesario. No vamos a dar un paso atrás. No vamos a ceder un palmo de terreno al animalismo radical ni nos vamos a callar ante los ataques que recibimos. No vamos a permitir que el Gobierno nos falte al respeto o nos ningunee o nos ignore. Y, sobre todo, no vamos a dejar de recordar a todos los políticos algo que a menudo parecen olvidar: que La Caza También Vota.