Por dónde empezar? Podría empezar por el bochorno, por la profunda desazón que nos produce a los cazadores la ofensa continua. O por el desamparo, ese abandono y falta de amparo no favor que buena parte del periodismo tienen hacia el sector cinegético a pesar de haberlo pedido. O por la vergüenza ajena que me produce ver cómo se replican y se difunden las estupideces, mentiras y calumnias del sector animalista contra la caza.

Todo ello me conduce al enfado y al cuestionamiento del periodismo. He aquí un artículo de opinión, que no periodístico, y por eso me siento libre de poder opinar. Porque si fuera periodismo tendría que haberme entretenido en obtener la información, contrastarla, hacer un tratamiento de la misma, interpretarla y difundirla.

Si la supuesta organización sin ánimo de lucro 'Galgos del Suro« obtiene imágenes de rehalas para denunciar que los perros viven como animales y no como personas, quizás lo primero que habría que ver es si esas imágenes se han obtenido legalmente o no. Dicho sea de paso, la toma de imágenes se hizo presuntamente de manera ilegal, invadiendo la propiedad privada, ya está denunciado.

O quizá lo más interesante es informar sobre el contubernio entre esa asociación y el partido animalista Pacma, donde, casualmente, el fundador de la una y el presidente de lo otro son el mismo. Que, además, coincide con el administrador de la empresa Animaocio de Córdoba. Se pudo ver un vehículo de esta empresa y dos personas obteniendo las imágenes denunciadas. Ya veis, mismo perro con distinto collar.

Seguramente que los más de 40.000 cazadores cordobeses y otros tantos sevillanos, sus familias, negocios y amigos, no saben que cuando montan a sus hijos en un castillo hinchable o contratan una actividad para la comunión del niño o la niña, están financiando a quien de forma totalitaria y sectaria quiere acabar con su afición. Ahí lo dejo y a otra cosa, mariposa.

No sé si hablar de números. El 20 de marzo estuvimos en Madrid varios cientos de miles de personas, lo mismo me da seiscientos mil que ochocientos mil, fue algo increíble.

Hace unos días fui de montería a una sociedad local; solo en el desayuno había más de trescientas personas, y en esta tierra se celebran una media de 75 monterías cada fin de semana en la temporada de caza. Pero no quiero hablar de números. El animalismo se manifestó contra nosotros y a favor de la ley animalista ¡claro! en una veintena de ciudades y juntando a unos pocos cientos. Pero no voy a hablar de números, que me parece de mal gusto. Porque lo que realmente nos diferencia es que unos nos manifestamos por nuestros derechos, por la libertad, por el respeto y la convivencia, y otros con actitud autoritaria, antidemocrática y absolutamente totalitaria, pedían que saliera a la luz una ley que nos borrara del mapa. Además, lo hacían mintiendo, ¡como siempre! Decían que los perros de caza quedarían desamparados, desprotegidos, a merced de los cazadores que son muy malos.

En España los animales domésticos, aquellos que viven bajo el control de los seres humanos, están protegidos y el maltrato es la excepción, lo cual está perseguido entre otras normas por el Código Penal que impone penas de prisión e inhabilitación. Además, un importante corpus legislativo a nivel internacional, nacional y autonómico ya protege el bienestar de nuestros animales.

Otra cosa es que pretendan que nuestros perros sean como nuestros hijos, ¡y por ahí no paso! Por mucho que Telecinco se apresure a darles pábulo en sus noticias. Pero fíjense cómo debe andar la cosa, que el otro día leo en el HOY, en este diario, una noticia que parecía de elmundotoday.com (diario satírico y ficticio). Una fundación animalista, que ni aquí ni en ningún sitio representa a nadie, reclamaba controles de alcohol y drogas a los cazadores, ¡pues como a cualquier hijo de buen vecino!

Esa no era la cuestión, el caso era poner la lupa sobre nosotros y criminalizarnos, otra vez con mentiras. Alertaban del riesgo de causar accidentes graves y mortales, todo bajo la consideración de ellos mismos, sin datos, sin hechos, sin estadística, solo con manipulación y engaño al que no tendría que haber entrado un diario serio. Quizás la noticia periodística hubiera sido investigar qué tipo de entidades y personas hay detrás del lobby animalista.

Tal y como nos contaba Joaquín Luna en La Vanguardia, la Fondation Franz Weber, 'el barón de la ecología', que en paz descanse, pasó de escribir sobre la jet set de París en los sesenta a levantar un lobby ecologista mundial que dirige su hija desde Suiza. La estrategia les salió bien, ha sido más rentable que simpatizar con frenar la inmigración en Europa porque la sobrepoblación daña el medioambiente.

La verdadera Fondation, no su filial española controlada por un argentino experto en marquetin, si es que la sigue dirigiendo ya que la trasparencia brilla por su ausencia, financia todas estas campañas, estos activistas profesionales y estos despliegues tan bien planificados. «Tiene mérito: también logró que los suizos limitasen las segundas residencias en algunos parajes aunque él posea media docena. Y eso que, como su gran amiga Brigitte Bardot (animalista reconocida), votante de primera hora del FN (Frente Nacional de Le Pen), antepone el paisaje suizo a un inmigrante de mierda...». Ya ven, animalismo en estado puro, a falta de periodismo.