Llevábamos tiempo advirtiendo de que algo se estaba moviendo en el mundo rural. De que la paciencia se estaba acabando y de que se percibía cómo cada día se extendía un poco más una sensación de hartazgo que finalmente se traducirá en una manifestación en Madrid el 20 de marzo en la que esta España Vaciada y VaciLada, podrá decir alto y claro que hasta aquí hemos llegado. Que basta ya de tomar decisiones desde los centros urbanitas de toma de decisiones sin tener en cuenta ni las opiniones ni los intereses del mundo rural. Que ya está bien de que los habitantes de los pueblos paguen los mismos impuestos para después tener muchos menos servicios. Que no queremos escuchar más discursos grandilocuentes cuando llegue la época electoral que después nunca se traducen en nada. Que no estamos para escuchar anuncios y promesas. Que no nos vale conque nos aplacen el presente.Ya se escuchó en el Congreso de Conservación, Caza y Cultura celebrado en Cáceres, y esas palabras siguen retumbando en nuestras cabezas: «Hoy en muchas zonas la especie más amenazada es el ser humano». Y los cazadores tenemos también mucho que decir en esta batalla que se está jugando en un tablero nacional e internacional. Porque solo en España la caza aporta 6.475 millones al PIB y más de 180.000 empleos, a pesar de lo cual el Gobierno y algunas comunidades autónomas están permitiendo la imposición de los dogmas animalistas impulsados por una minoría, ruidosa, pero minoría al fin y al cabo. Y si esto se trata de gritar... pues el 20 de marzo nos van a escuchar.