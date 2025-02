¿Quién quiere más a los animales?

Comenta Compartir

Como consecuencia de la futura entrada en vigor de la Ley de protección y derechos de los animales y el Real Decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de los núcleos zoológicos de animales de compañía, han surgido numerosas protestas y, sobre todo, se ha puesto de manifiesto, una vez más, el hartazgo de asociaciones que ven como unos pocos empatizan con los animales al mismo nivel que las personas.

Es evidente que la sociedad de las grandes urbes desconoce sobremanera lo que ocurre en el mundo rural. En lo que respecta a los cazadores, se puede afirmar sin temor a equivocarnos, que son gente «normal y corriente», que nada tienen que ver con la etiqueta que ciertos movimientos animalistas les han querido imponer.

Posiblemente, estas nuevas normativas se han proyectado con las mejores intenciones, pero han obviado clarísimamente la opinión de los expertos, naciendo por tanto sin la bendición de los datos objetivos que la investigación y la ciencia aportan.

Se habla de castración obligatoria de perros para todo aquel que no sea criador, de la determinación de «núcleo zoológico» a partir del quinto perro, de la edad mínima de 18 meses para que los perros «trabajen», se incorporan palabras como «derechos», «jubilación», en definitiva, se humaniza a los animales, posiblemente como consecuencia de la deshumanización de nuestra propia especie, donde la afectividad entre nosotros mismos es cada vez menor.

No nos alarma ver en las ciudades perros obesos, perros con abrigos cuando hace frío, perros con chubasqueros cuando llueve, perros que salen a pasear atados a una correa y que lo harán así durante toda su vida. Por el contrario, nadie o muy pocos se paran a pensar lo que disfruta un perro de caza cuando sale a ejercer este cometido.

Una sociedad que prefiere la relación con los animales a las personas es una sociedad enferma. El amor a los animales es algo muy saludable y por eso los humanos debemos relacionarnos con ellos de forma correcta y positiva. El amor a nuestros perros y gatos responde a un deseo innato del ser humano de proteger y cuidar a los indefensos.

Sinceramente, creo que la asignatura que tenemos pendiente como seres humanos, es aprender a amarlos respetando su etología. Es un error «construir» al animal proyectando nuestros deseos y nuestros miedos. Es un error otorgarles rasgos que nos convienen.

La Organización Colegial Veterinaria, cuando sea el momento, hará las alegaciones correspondientes a estas nuevas normas, por supuesto siempre desde el punto de vista científico y pensando en la salud y bienestar de los animales, de las personas, del medio ambiente y del planeta.

Finalmente y respondiendo a la pregunta que titula este artículo y que cuestiona quién quiere más a los animales, la respuesta está en tener claro que no se trata de colectivos, ni de profesiones, ni oficios, se trata sencillamente, de personas. No quiere más a su perro un animalista que un cazador, ni tampoco, al contrario. Como dice Antonio Purroy tenemos la obligación de cuidarlos y no maltratarlos. Redoblemos pues, los esfuerzos en educar a la sociedad en el respeto y en el cariño a los demás, sean personas o animales.

Y todo lo que acabo de decir lo resume el filósofo alemán Arthur Schopenhauer cuando dice «el hombre ha hecho de la Tierra un infierno para los animales«; »la conmiseración con los animales está íntimamente unida con la bondad del carácter [...] quien es cruel con los animales, no puede ser buena persona».