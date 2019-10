NI LIEBRES

Ya se rumorea que para la temporada 20 - 21 podemos despedirnos de la caza de la liebre al salto. Alegan que es tan penosa la situación de la lepórida que mejor dejársela sólo a galgueros y cetreros. Dicen que esa mixomatosis, que apareció no hace mucho, ha hecho un daño tremendo a la población de liebres. Lo que son las cosas: no conozco ningún caso, y mira que conoce uno cazadores. No niego que haya habido algún caso, pero ¿tantos como para tomar esa medida? Pues entonces prohibición total. Ya verán como desaparecen las liebres de una maldita vez. ¿No es eso lo que pretenden? Desde que se prohibió la caza de la avutarda, ésta no ha hecho más que ir desapareciendo. Y del sisón, ni te cuento. Recuerdo una escena de no hace mucho. Volvía de una jornada de caza cuando encontré un hombrito, estampa clásica del cazador veterano. Mochila de tela a la espalda, cartuchera a la cintura y escopeta de un caño.

-¡Qué, amigo! ¿Cómo va la cosa?

-Ya ve usted, buscando la rabona.

-¿Y qué, las hay?

-Años sí, años no; depende.

-¿Cuántas caza al año, más o menos?

-Dos o tres, cuatro a veces. Poca cosa; para entretenerme y matar la afición.

He ahí la cuestión. A ese cazador veterano le quieren prohibir que salga los domingos a practicar su afición favorita. Quieren que se queda sentado en casa o que en la tasca del pueblo, con los amigos, recuerde los tiempos en los que podía salir a buscar la rabona. Venga, ánimo: por prohibir que no quede. ¡Qué tiempos!