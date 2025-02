«Necesitamos reivindicar nuestras libertades para que todos disfrutemos de la caza»

Viernes, 18 de marzo 2022, 11:44 Comenta Compartir

María Fernández Ortíz, cazadora y veterinaria de profesión además de ser la campeona de caza menor con perro de Extremadura, acaba de ser distinguida con el premio «Mujeres que rompen» concedido por la Delegación del Gobierno en nuestra región con motivo de la celebración internacional del Día de la Mujer el pasado 8 de marzo. Hemos querido conocer un poco más de María, de su lado más personal y también la opinión que le merece la convocatoria histórica del domingo 20 de Marzo, con la gran Manifestación en defenesa de la caza.

-¿Qué significa ser mujer y cazadora en estos tiempos?

-Ser mujer y cazadora en estos tiempos significa para mí la realización de una consecución de retos y objetivos importantes. En tiempos pasados la mujer no tenía un papel fundamental tanto en la caza como en cualquier actividad dominada por hombres, ahora esto ha cambiado, es bastante normal ver a una mujer cazando con su perro, ocupando un puesto de montería...

El 20M es una oportunidad para de manera pacífica darnos a conocer

Si echamos la vista atrás solo en una generación es cierto que se veía un pequeño atisbo de afición a la caza en mujeres de la alta sociedad Española. Por lo tanto, es un paso más hacia la igualdad en todos los sentidos.

¿Qué crees que aportan las mujeres al mundo de la caza?

-Pienso que las mujeres aportan al mundo de la caza muchos valores que a día de hoy son importantísimos, entre otras cosas hay que liberar al mundo de la caza de creencias confusas, un ejemplo de ello es la falsa creencia de la agresividad en la caza. La agresividad es una conducta de ciertas personas y no va ligada a una afición en concreto.

La inclusión de la mujer en la caza también nos va a ayudar a continuar con el relevo generacional ya que dentro de un seno familiar se va a vivir con más intensidad la actividad cinegética, con lo cual, va a ser conocida por los descendientes de esas familia, los que podrían ser los futuros cazadores.

- ¿Qué opinión te merecieron las declaraciones machistas del diputado López Uralde?

Para mí fue una falta de respeto muy grande hacia todas las mujeres cazadoras. En la actualidad ese tipo de comentarios esta fuera de contexto y es una pena que personas como él valoren tan poco a una mujer.

El punto de inflexión ha sido el borrador de una ley injusta que pretende reducirnos

-¿Por qué crees que los cazadores deben acudir a la Manifestación del 20M?

-Creo que el 20 M puede ser la mayor manifestación en la historia de la caza y del mundo rural en España .Es una oportunidad que debemos aprovechar los cazadores para de manera pacífica darnos a conocer, somos una masa importante, creo que el gobierno solo ve números de licencias, cuando detrás de los cazadores existen familias enteras, unidas para no solo defender la caza sino también el mundo rural. Nos vemos en la obligación de exigir nuestros derechos como cazadores, ya que cumplimos nuestros deberes como ciudadanos. No se nos puede asfixiar con leyes que solo buscan disolvernos, hacernos por tanto nuestra afición y nuestra vida más difícil.

-¿Cómo mujer cazadora cuál es tu referente y si crees que tú lo eres para otras mujeres, niñas?

-No existe un solo referente femenino en mí, he compartido jornadas de caza y/o competición con mujeres anónimas mayores que yo a las que admiro, guardo muchísimo respeto y afecto. No sé si lo soy, lo que sí estoy es dispuesta a ayudar en todo lo que pueda al sector de la caza, tanto a mujeres que quieran incorporarse a esta actividad como a generaciones venideras, es un compromiso que debemos tener los cazadores para que nuestra afición tenga continuidad.

-¿Qué crees que se puede conseguir con esta movilización del 20M?

-Creo que se puede identificar a un sector el cual engloba mucho, por eso es tan importantísimo la asistencia. El punto de inflexión de esta manifestación pacífica de cazadores e integrantes del mundo rural ha sido el borrador de una ley completamente injusta que pretende reducirnos en número, nos perjudica gravemente a nosotros y nuestros animales. Con ello quizá podremos conseguir que no se apruebe.

Pienso que las mujeres aportamos al mundo de la caza muchos valores

-¿Cómo te sentiste al ser reconocida por la delegación del Gobierno?

-Me sentí muy reconfortada, no solo por el reconocimiento hacia mi persona o mí trayectoria. Sino porque la Delegación del Gobierno de España en Extremadura haya incluido la caza en un acto oficial conmemorativo por el día de la mujer. Por ello ese premio no sólo es mío, también es de todas las mujeres cazadoras.

-¿Qué mensaje contundente lanzarías a todas las personas que forman parte del mundo de la caza para animarlos a acudir a Madrid el 20 de marzo?

-Que es la gran oportunidad que tenemos los cazadores para integrarnos en una sociedad sostenible sin perjuicios de ningún tipo. En otros países los cazadores se exhiben el día de San Huberto provistos de sus mejores atuendos sin reivindicar nada, nosotros necesitamos reivindicar pacíficamente nuestras libertades, derechos para que en un futuro nuestras generaciones venideras puedan disfrutar de nuestra afición.

-¿Cuál es tu aportación a nivel personal y profesional al mundo de la caza?

-Pertenezco a una asociación de cazadores y cazadoras Extremeña, Jocaex. En ella con la ayuda de la Federación Extremeña de Caza impulsamos nuestra afición a las nuevas generaciones, le enseñamos los valores que aporta la caza como garantía de éxito.

En mí día a día con mi trabajo de veterinaria rural tengo mucho contacto con la caza e intento colaborar en todo lo que está en mi mamo a mejorar, mantener y controlar las especies cinegéticas.

Temas

Caza