Comenta Compartir

Se lo he dicho en arameo y en swahili; pero como si no. Por poner un ejemplo. ¿Quién es el poeta más popular, aclamado, celebrado, ensalzado y adorado del siglo XX, aquí en España? Para muchos D. Antonio Machado; pero para otros muchos, muchísimos, Federico García Lorca. Y ¿saben de qué fuentes bebía Lorca para escribir esos maravillosos romances de su Romancero Gitano? Del campo, del monte, del mundo rural. Lean, lean: «Campo, campo, campo/ entre los olivos / los cortijos blancos...», y así Lorca continuamente. ¿Cómo no apoyar todo lo que se pidió en aquella manifestación de día 20 en Madrid? ¿Pero qué clase de mentes se han apoderado de las leyes y se empeñan en borrarnos del mapa? Borrarnos a los cazadores, pescadores, labriegos, tractoristas, pastores, ganaderos, mayorales y gentes miles del agro y del mundo rural. ¿Qué pasa con los pueblitos que agonizan? ¿Qué quieren, que no queden allí ni las lagartijas? ¿Qué memez es esa de la España «vaciada»? Será «vacía», no vaciada. Pero ¿los pueblos vaciados, como si fueran frascos? A lo que estamos. Ministerio de la Transición Ecológica. Una cosa es que cuidemos el monte y otra pretender que desaparezca el ser humano que ha estado allí toda la eternidad. ¿No le gusta a usted la caza? No cace. Yo sí. Yo voy a cazar aunque sea lo último que haga. ¿Qué no voy a salir yo el domingo por la mañana con la escopeta al hombro y el perro a mi lado en pos de la perdiz? Tengo miles de razones, tantas como esos miles de hermanos míos que desfilaron por Madrid para decir que aquí estamos y que no nos van a quitar nuestra esencia por mucho que se empeñen.