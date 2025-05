Memorias de la apertura

Comenta Compartir

A primeros de octubre andábamos ya con mariposas en el estómago. Nos habíamos vuelto inquietud y conjeturas. Que dónde iríamos el primer día. Que por dónde habría menos gente. Que cómo estaría el tiempo. Que qué tal estaban la «Purdy» y el «Trus». No había otro tema de conversación. Los tiempos aquellos tan pretéritos, del recargue de cartuchos, habían pasado a mejor gloria y ya rellenábamos la canana con cartuchosrelucientes. Si Fulano iba a la capital se le encargaban un par de cajas de munición gordita, del 6, y si no había del 6, del 5. Manías del cazador rural. Dos días antes, ir y venir a controlar los materiales. La canana hasta los topes; la mochila preparada, con fiambrera y cantimplora esperando, y en el bolsillo-cartera los papeles. La escopeta aún en los dos departamentos de su funda. Bastantes días antes le habíamos dado con aceite a los entresijos de la báscula y habíamos metido baqueta en los caños para dejarlos como una patena. La víspera, madre en la cocina: en la sartén trozos de panceta que, por la mañana irían a la fiambrera, alguna fruta y la cantimplora con agua del pozo artesano. El 11 había que acostarse para que pasara pronto la duermevela ¡Pero no pasaba! Las cuatro, las cinco, esto ya no hay quien lo aguante. ¡Arriba se ha dicho! La mochila en la espalda, canana en la cintura y la escopeta en la funda. Por la calle oscura pasos precipitados y a lo lejos algún reflejo de coche que ya se movía hacia la salida del pueblo. Los perros ladrando de emoción y saltando al asiento de atrás del 'cuatro latas'. En marcha. Íbamos a cazar los zarzales del 'Arroyo del Infierno'. Estaba decidido. ¡Otra temporada más! ¡Y cazando! Que se dice pronto.