«La Medalla da fe de la importancia de la caza»

«Como extremeño me siento doblemente orgulloso y emocionado»

Viernes, 23 de septiembre 2022, 11:18

El Presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, emocionado explica que en estos tiempos tan difíciles para la caza que una Comunidad Autónoma conceda su máximo galardón, la Medalla de Extremadura, a FedexCaza «da fe de la importancia que tiene la caza en nuestra región y del enorme trabajo que hace la Federación extremeña no sólo por la caza sino por el desarrollo rural, por nuestros pueblos». Dice que como extremeño es un doble orgullo y bromea «yo estaba allí en el Teatro y digo que algo me tocaría. A ver si José María hace una réplica y una de ella que me la dé a mí».

