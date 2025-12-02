María Guardiola firma la adhesión al compromiso 'La Caza También Vota' La presidenta del PP ya firmó este documento en 2023, antes de asumir la Presidencia de la Junta de Extremadura

La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ha firmado hoy en la sede de la Sociedad Local de Cazadores de Villar del Rey, su adhesión al documento «La Caza También Vota», renovando el compromiso que ya asumió en 2023 y se compromete a impulsar las medidas que el sector cinegético considera prioritarias para la próxima legislatura.

La firma se ha realizado tras una reunión mantenida con el presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo, quien le ha trasladado el conjunto de propuestas que Fedexcaza considera esenciales para garantizar el futuro de la actividad. Les ha acompañado también Carlos Alberto Bernabé presidente de la S.L.C. de Villar del Rey 'La Liebre'. Entre las medidas solicitadas destacan la ejecución del Plan Estratégico del Sector Cinegético 2024–2029, la defensa proactiva de la caza en España y Europa, las ayudas a cotos para recuperar la caza menor y la solución urgente al problema de los Sandach entre otras.

Asimismo, el presidente de Fedexcaza ha expuesto otros compromisos clave relacionados con el relevo generacional, la participación de la mujer, la promoción de la carne de caza, el control de depredadores y la simplificación administrativa.

María Guardiola ha reafirmado el compromiso del Partido Popular con el sector cinegético, asegurando que la caza «es una actividad esencial para nuestro mundo rural, para su economía y para el equilibrio medioambiental». Asimismo, ha destacado la importancia de seguir avanzando en medidas que fortalezcan su reconocimiento y su papel en la gestión del territorio.

Fedexcaza agradece al Partido Popular de Extremadura su apoyo y la firma del compromiso, que contribuye a consolidar un acuerdo amplio en defensa de un sector estratégico para la región. En los próximos días continuarán las reuniones con el resto de grupos políticos para formalizar nuevas adhesiones a 'La Caza También Vota'.