La Marea Naranja no dará ni un solo paso atrás frente a la Ley Animalista El sector cinegético se planta y exige la exclusión de la caza de la norma que se está tramitando en el Congreso de los Diputados

El incansable trabajo que viene realizando todo el sector cinegético pretende que el PSOE cumpla con el compromiso que adquirió con los cazadores españoles: Excluir a la Caza de la mal lograda Ley de Bienestar Animal. De todos es sabido que estos últimos años no están siendo nada favorables para la caza, para los cazadores y el sector cinegético en su conjunto. Las decisiones del Gobierno de España y Europa están asfixiando poco a poco al mundo rural. Hasta tal punto que, desde la Federación Extremeña de Caza, y entendemos que, desde el conjunto de Federaciones autonómicas y la Real Federación Española de Caza, estamos convencidos que quieren acabar con nosotros. Acabar con la práctica de un deporte, de una costumbre ancestral. Pero no les vamos a dejar. Lo hemos repetido en numerosas ocasiones, la manifestación histórica del 20M en Madrid, marcó un antes y un después en la lucha por preservar nuestros derechos como españoles y como cazadores. En la lucha por defender nuestra Libertad individual a cazar. Así, el pasado 1 de agosto, nos volvieron a saltar todas las alarmas cuando el Consejo de Ministros aprobaba el Proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales. Difícil de entender. Primero porque existía un compromiso por parte de la fuerza política que sustenta a la mayoría del Gobierno, el PSOE, de excluir de la Ley a la Caza y segundo, porque aprobar un proyecto de Ley de esta enjundia en pleno mes de agosto, nos parece como poco una falta de respeto. En aquel momento, las federaciones autonómicas de caza encabezada por la Real Federación Española rechazamos frontalmente el proyecto de Ley y pedimos la exclusión de toda la caza, los perros, la rehalas, y los animales auxiliares en la caza. Un proyecto de ley que ha recibido más de 6.000 alegaciones, a día de hoy, imaginamos que serán muchas más.

Reuniones con partidos

Ante este complicado panorama la Real Federación Española de Caza y las Federaciones autonómicas de caza no dudaron en instar a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados a poner freno al anteproyecto de Ley de Derechos de los Animales, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, por la amenaza que supone para la caza, el mundo rural y para los propios animales a los que dice proteger. De esta manera, se iniciaron una seria de reuniones de trabajo con los distintos partidos y diputados nacionales, con el objetivo de dar a conocer las consecuencias que tendría la aprobación del anteproyecto y de recabar los apoyos necesarios para que el Anteproyecto no obtenga votos suficientes y se pueda poner fin a la deriva animalista radical que está guiando las políticas del actual gobierno central. El anteproyecto de Ley de Derechos de los Animales somete a la caza y a otras actividades del mundo rural a una situación de grave indefensión jurídica, al tiempo que supone una completa invasión de competencias autonómicas, tanto en lo referente a la actividad cinegética como al bienestar animal.

El compromiso del PSOE

En este sentido, cabe recordar que el pasado 29 de marzo, tras una reunión de trabajo celebrada con la RFEC en su sede nacional, el PSOE se comprometió a excluir a los animales auxiliares de la caza del Anteproyecto de Ley de Derechos de los Animales.

Por parte de los socialistas, a este encuentro acudieron Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, y Juan Francisco Serrano, portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso de los Diputados. Precisamente, el propio Juan Francisco Serrano afirmó públicamente el pasado 23 de junio en una Jornada de Bienestar Animal, organizada por la Fundación Artemisan y El Mundo, que la postura del PSOE sería «que los animales auxiliares de caza queden fuera del borrador. No podemos comparar un animal auxiliar de caza como es el del medio rural con un animal de compañía como es el de una ciudad».

Una ley y reforma del C. P.

Desgranando algunos de los aspectos más perjudiciales de la Ley de Derechos de los animales destacar que haría prácticamente inviable la supervivencia de las rehalas, la cetrería, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, o incluso la grabación de documentales de caza; y convertiría en maltrato muchas de las acciones cinegéticas que son propias de la actividad.

En lo referente a la reforma del Código Penal, contempla penas desproporcionadas al extender la tipificación del maltrato animal a todos los animales vertebrados, pone en serio peligro la caza, la pesca y otras actividades de gran importancia para el mundo rural. La caza podría tener los días contados si finalmente entra en vigor la reforma de la Legislación Penal en materia de maltrato animal, ya que podría acabar con la actividad cinegética si se extiende la tipificación de maltrato animal a todas las especies silvestres. El foco está en dos modificaciones: el aumento de las penas de prisión hasta los 2,5 años por cualquier tipo de maltrato hacia un animal vertebrado y que no se deja a la caza fuera de esta situación, este sería un paso más en el intento de que se considere que la caza es maltrato. Parece obvio que es un paso más para intentar criminalizar la caza y equipararla con el maltrato, lo que sería el fin de la actividad cinegética , el gran éxito que persigue el lobby anticaza. Quieren imponer su ideología animalista y hurtar el derecho a una parte importante de la ciudadanía de este país a decidir cómo queremos relacionarnos con la naturaleza.

Cómo está la situación

Hace diez días, el pasado 13 de septiembre, que el Grupo Parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados informó a la Real Federación Española de Caza que había presentado la enmienda en la que la caza quedaría excluida del proyecto de Ley de Derechos de los Animales, cumpliendo así con lo que anunció el pasado 8 de diciembre su portavoz, Patxi López.

Aunque valoramos en su día la noticia muy positivamente, la Real Federación Española de Caza (RFEC) y las Federaciones Autonómicas analizamos los términos concretos de esta enmienda, que parecen ajustarse a las exigencias formuladas desde el sector, y pedimos prudencia al colectivo ante una tramitación parlamentaria que continúa abierta y debe resolverse en las próximas semanas.

El trabajo no cesa y a día de hoy, desde la RFEC y el resto de las federaciones continuamos trabajando con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para frenar el proyecto de Ley Animalista impulsada sin consenso por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuya titular es Ione Belarra, o bien para conseguir que la actividad cinegética se excluya por completo del texto legal. Precisamente, el organismo federado nacional agradeció y agradece la sensibilidad mostrada por la mayoría de grupos parlamentarios hacia un sector fundamental a nivel económico, social, cultural y medioambiental. Por todo ello, y por lo que pueda pasar en un futuro inmediato, hasta que no finalice la tramitación parlamentaria y veamos aprobada la enmienda que excluye a la Caza de la Ley de Bienestar Animal, no podemos parar de luchar y de trabajar todos juntos. «Animamos a la 'Marea Naranja' a continuar trabajando contra una Ley que quiere acabar con la caza».

