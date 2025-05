Manifestación solo hay una

Comenta Compartir

Manifestación no hay más que una, o no, o sí, ya ha habido alguna y seguramente que habrá otras, pero tú manifestación, mi manifestación, nuestra manifestación, la de todo el mundo rural y la de todas las personas que cazamos y amamos nuestro campo es la manifestación convocada por la inmensa mayoría de entidades que representan al sector cinegético y que tienen como punto de encuentro la Oficina Nacional de la Caza (ONC), que con tanta maestría presidió durante años el incombustible Sarasqueta.

La ONC se ha refundado y ha resurgido con más fuerza que nunca con una gran manifestación convocada para el 20 de marzo de 2022. Ya lo anunció nuestro presidente de la Real Federación Española de Caza el 27 de septiembre ante los desagradables acontecimientos a los que una buena parte del Gobierno de España y la Comisión Europea nos tienen acostumbrados, desgraciadamente. Manuel Gallardo nos convocó a todos en ese momento a una gran movilización y tras el acuerdo y consenso oportuno con las entidades más importantes y representativas del sector cinegético nacional [ACE (Asociación del Corzo Español), ADECAP (Asociación para la Defensa del Cazador y el Pescador), ADEMAC (la Asociación en Defensa del Medio Ambiente y la Caza), AEOM(Asociación Española de Organizaciones de Monterías), la Asociación Española de Rehalas, ANARMA (Asociación Nacional del Arma), APROCA(Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente), APTCE (Asociación para la Promoción del Turismo Cinegético en España), ARRECAL (Asociación de Rehalas Regionales Caza y Libertad), ASICCAZA (Asociación Interprofesional de la Carne de Caza), el Club de Cazadores de Becada, la Federación Armera (FA), la Federación Española de Galgos, FSA (Federación sectorial de Armas y Municiones), la Fundación Artemisan, la Junta Nacional de Homologación de Trofeos, el Real Club de Monteros, Federaciones de Caza Autonómicas y SCI (Safari Club Internacional)] se le empezó a dar forma a la que debe ser, gracias a todos, la gran manifestación que ponga encima de la mesa el hartazgo y hastío del mundo rural.

Ese día todos gritaremos por la libertad de poder ser y elegir lo que nos de la gana de ser y hacer, sin que nadie nos tenga que condicionar y juzgar continuamente nuestras vidas.

En muchas ocasiones nuestro enfado puede conducirnos a tomar decisiones equivocadas, precipitadas, incluso que puedan ir contra los intereses del propio sector. Me explico. Una manifestación no vale de nada si no hay un intenso trabajo pre y post movilización. Una manifestación no debería ser un fin en sí mismo, sino una herramienta para conseguir las reivindicaciones del sector. Es necesario un trabajo previo con el gobierno, la creación de una mesa de negociación, la búsqueda de soluciones ,y ante la insatisfacción y falta de acuerdo, ¡la gran movilización! Si no fuera así, solo se quedará en una mañana de protagonismos vacíos y absurdos y medio minuto de gloria en algún informativo.

Yo estoy convencido de que, desde la Real Federación Española de Caza, nuestro presidente nacional está trabajando intensamente con todos los sectores para que la manifestación del 20 de marzo no se quede solo en eso, en un día tirado en la calle, sino que se trabaja para que sea un antes y un después, para que de una vez por todas se nos tenga en cuenta y se nos respete. Esperamos que a los más de 800.000 cazadores convocados se sumen también las organizaciones profesionales agrarias y demás actores implicados en el desarrollo del mundo rural. Porque cuando hablamos de reivindicaciones del sector cinegético, hablamos de todo el mundo rural, hablamos de importantes rentas añadidas para muchos propietarios rurales, hablamos del control de daños en agricultura y ganadería, hablamos de millones de pernoctaciones, comidas, cenas y desayunos, hablamos de cientos de miles de puestos de trabajo, hablamos de problemas y soluciones compartidas, un fin y un objetivo que debería ser apoyados por todos los habitantes del mundo rural y sus entidades de representación.

Aprovecho esta tribuna para hacer una llamada a la unidad, bajo la seriedad, la prudencia, la honestidad al trabajo y el buen hacer, para pedir el apoyo y compromiso de todos, para que todo aquel que quiera hacer suya la gran manifestación del 20 de marzo de 2022 en Madrid, lo pueda hacer. Por esa «España vaciLada», por nuestra gente, por nuestros pueblos, por el campo y la caza, ¡el 20M nos vemos en Madrid!