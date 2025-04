Un libro oportuno que no oportunista Según el autor el animalismo se ha convertido en un problema social

Estamos ante un libro que aborda un tema de una actualidad palpitante, objeto de titulares en los medios un día sí y otro también; un tema generador de polémicas entre defensores y detractores, como es el consumo de carne, los «derechos» de los animales, las corridas de toros, la caza y la pesca, la experimentación con animales en la ciencia médica... Se trata de un libro oportuno, que no oportunista. Una reflexión madura, bien documentada, fruto de una larga y fecunda experiencia profesional de su autor, catedrático del área de producción animal en la Universidad Pública de Navarra. Un libro, también hay que decirlo, valiente por lanzarse al ruedo a desafiar un movimiento mundial, como el animalista, que cuenta con una enorme propaganda en los medios, con un ruido desproporcionado con respecto al número de personas que realmente lo asume o apoya.

Antonio Purroy osa decir, por ejemplo, con argumentos científicos contantes y sonantes, que la dieta vegana «posee grandes carencias y es perjudicial para la salud», ya que se propone sustituir las proteínas animales por otras de diseño y artificiales. Y el veganismo es la punta de lanza del movimiento animalista. Por otra parte, «hay un gran negocio en torno a la carne vegana, que no tiene nada de carne», negocio al que se han apuntado grandes multinacionales de alimentación. Purroy es, por supuesto, consciente de que sus planteamientos chocan contra la corriente mediática animalista, «plagada de contradicciones»; pero, como él mismo me confiesa, «si no digo lo que pienso, reviento», pues el animalismo se ha convertido en un problema social preocupante.

Un breve repaso al índice del libro nos da idea de su enjundioso contenido. Se abordan temas ideológicos como el ya mencionado movimiento animalista, su historia, sus contenidos y sus incoherencias, el especismo, los llamados «derechos de los animales», si estos tienen sufrimiento y dolor, la corriente veganista, el mundo de los animales de compañía (las mascotas, al parecer, constituyen maltrato animal para muchos animalistas), la producción animal o el repudio de la tauromaquia. Como buen científico, Purroy va enunciando los pros y los contras del argumentario ético enarbolado por una ideología promocionada, valga insistir, desde oligarquías con pingües intereses comerciales. En efecto, se trata de «un negocio que puede mover más de veinte mil millones de euros y afectar al alza a los beneficios de unas setenta empresas dispuestas a crear carne sin carne», según cálculos de Iglesias Olmeda.

El ideólogo animalista más influyente es, sin duda, Peter Singer, algunos de cuyos postulados resultan en extremo controvertidos, por no decir aberrantes. Por ejemplo, cuando defiende que ciertos humanos de poca inteligencia debido a algún tipo de discapacidad, o incluso bebés de corta edad, carentes de inteligencia y voluntad, podrían ser utilizados en experimentación animal, con preferencia a otros animales, que sí tienen rasgos de listeza (¡!).

No queda claro en la corriente animalista, si su defensa de los derechos de los animales se refiere a cualquier animal, independientemente de su especie (ya sea un caballo, un ratón o una hormiga), de si son domésticos o salvajes, vertebrados o invertebrados. (El respeto a todas las especies vivientes, por cierto, ¿incluye también a las vegetales?). Y es contraria la tal corriente de «liberación animal» a la producción animal reglada (como recientemente se ha visto en declaraciones de un ministro del Gobierno español), por el «maltrato animal» que, al parecer, acarrearía. A este carro ideológico, que tantos fans tiene entre jóvenes urbanitas (¿por el adoctrinamiento en las escuelas?), se ha subido la lucha contra el cambio climático, que acusa al ganado de ser máximo responsable de los gases de efecto invernadero. Una nueva inquisición, en suma, que enfrenta al medio rural con el urbano, parece instalarse con el advenimiento y difusión del relato animalista.

Quizá lo más sorprende, para alguien dedicado a las Humanidades, como el que suscribe, es la contundente afirmación con la que arranca el prólogo del libro: «El animalismo representa un peligro real para el humanismo». Quien esto afirma no es un aficionado a los toros o un cazador despiadado: es nada menos que Michel Vauzelle, exministro de Justicia de Francia.

Cierra el volumen un epílogo firmado por Luis Francisco Esplá, matador de toros, con la narración de un espectáculo, contemplado en Tanzania por el propio Esplá, de un espeluznante encarnizamiento animal: cuatro leonas devorando a una cebra, viva aún e impotente, tratando de defenderse tras más de media hora de haber sido derribada.

El libro de Purroy incide, pues, de manera central en un debate que a todos nos afecta. Y lo hace de forma clara –el influjo de su formación francesa salta a la vista–, científica sin academicismos, con un lenguaje comprensible para el lector. El ensayo de este profesor viene a enriquecer el debate público dotándolo de altura racional y argumentativa.

