No sé por qué, ayer, desayunando junto a los compañeros de partida, me vino a la memoria aquel tiempo, cuando era monaguillo, en que salía al altar para la misa con el padre cura. Decía él: «Introibo ad altare Dei», y yo contestaba con un latinajo que, por cierto, he olvidado. Al caso. Ayer comenzó para mí, y para muchos, la temporada de caza. En nuestra partida, como es de rigor y de sentido común, mientras no cambie el panorama climático, vamos a respetar, y proteger, a la caza menor. ¡Si es que está el monte que da pena! De modo y tal que si entran la liebre, la perdiz o el conejito, que vayan con Dios y que San Pedro los bendiga. Ahora que si llega Monsieur Renard que se vaya preparando, y no te digo si lo hace, que suele hacerlo, ese predador omnívoro que hoza nocturno por los aledaños de las urbes. Así que manos a la obra y al monte se ha dicho. A servidor le tocó en suerte un paraje ameno, prieto de barzal y venero más seco que el esparto. Catrecillo, cantimplora y unos caramelos para entretener el acecho. Los clavos de Cristo, qué monotonía de días azules sin que aparezca una tímida nube en el azulado firmamento. Si a primeras horas aún se nota el frescor nocturno, no tarda la solajera en templar y calentar el panorama. Menos mal que, a la sombra, ya se aguantan bien las horas inclementes del centro diurno. ¿Llegó 'aqueloutro'? A mí no; creo que pasó por los altos con su polisón enarbolado y pies en polvorosa. ¿'Aqueloutro'?, léanse a Castroviejo y me lo agradecerán: son prosas amenísimas y encantadoras. Quien me entró fue un trío de perdices que me parecieron misiles 'tomahawk', qué cosa tan bella. A una le vi perfectamente los ojos y los colores de la gargantilla. Y luego varias torcaces lo que se dice 'a huevo'. Ya me gustaría que sucediese cuando se den las circunstancias adecuadas. El ágape con la tropa, estupendo. Así fue el Introito.