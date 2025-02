Unos hablan y otros hacen

Comenta Compartir

Llega el verano, llegan las altas temperaturas... y de nuevo los cazadores se convierten en los auténticos 'ángeles de la guarda' de la fauna silvestre. Porque son los cazadores, y no otros, los que se encargan de que los animales tengan agua para soportar estos meses. Son los cazadores, y no otros, los que hacen controles para evitar la propagación de enfermedades. Y son los cazadores, y no otros, los que tienen que controlar los predadores para evitar pérdidas de especies que están en plena cría. Por eso, no es casualidad que sea siempre en terrenos gestionados por cazadores donde mejor se recuperan los linces. No en una Zepa o en un parque natural, sino en un coto de caza. Y también por eso, resulta normal que sean casi 300 cotos los que trabajan ya para recuperar las poblaciones de tórtola y están a la espera de saber si en la próxima temporada podrán llevar a cabo una caza sostenible de la especie.

Porque mientras unos se llenan la boca hablando de conservación de ecosistemas y de gestión de las especies, son otros, los cazadores extremeños, los que dan la cara cada día. Los que salen al campo sin importar las inclemencias del tiempo. Los que invierten su propio dinero en recuperar y conservar especies, sean cinegéticas o no, sin esperar a que lleguen esas jugosas subvenciones que siempre se reparten los mismos, los que lo ven todo desde su sofá. Los que, en definitiva, hacen posible que Extremadura siga siendo un territorio con un nivel de conservación tan espectacular como el que tenemos hoy en día. Porque unos hablan y otros, los cazadores, hacen.