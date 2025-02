«Al Gobierno central le importan más los animales que las personas» La Federación defiende que el Ejecutivo de Sánchez no duda en utilizar a su antojo las Leyes que favorecen a los ecologiastas

No corren buenos tiempos para el mundo cinegético ni para los que aman la caza. Gran parte del Gobierno central, en su cruzada emprendida contra el mundo rural en general, y contra la caza en particular, viene aprobando una serie de medidas legislativas que dañan gravemente a este sector.

Así el mundo ecologista se felicitaba el pasado 2021 por los logros alcanzados por su partido y por sus partidarios, que forman parte del Gobierno nacional, con la aprobación de la prohibición de la caza de la tórtola a través de las diferentes normativas autonómicas, la prohibición de la caza del lobo o la más reciente Ley, 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil de la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el régimen jurídico de los animales son seres «sintientes», pudiendo darse situaciones esperpénticas como la de que un perro se pierda en una acción de caza, alguien de buena fe lo lleve a la protectora y ésta se niegue a devolverlo a su legítimo propietario.

Anteproyectos de Ley

El 18 de febrero de 2022, el Gobierno central aprueba dos Anteproyectos en Consejo de Ministros, a saber, el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, en materia de maltrato animal y el Anteproyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales.

Estas normativas nacen bajo el pretexto bienintencionado de reforzar la protección de los animales y ofrecer herramientas de lucha más adecuadas contra el maltrato y abandono animal, como decimos, incluso reformando el Código Penal, ultima ratio punitiva del Estado y que este Gobierno no duda en utilizar a su antojo cuando a sus conveniencias animalistas se trata, dando a entender que la legislación actual es insuficiente para proteger los derechos de los animales, de un lado, y evidenciando, de otro, su máxima preocupación por los derechos de los animales, que por los derechos fundamentales de las personas sin perjuicio de considerarlos en inferioridad prioritaria en caso de conflicto de derechos de los animales con los de las personas.

Es esencial abordar en este artículo cómo afecta y cual es la implicación en el sector cinegético de la referida modificación del Código penal, sin entrar a valorar el aberrante anteproyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar Animal que ya se está analizando desde los sectores afectados como la Federación Española de Caza, Federaciones de Caza Autonómicas y que algunos consideran, no sin razón, el mayor ataque del legislador al sector cinegético en nuestra historia.

La voz del experto

En la actualidad, según el abogado de Fedexcaza, Francisco José Ramírez González, con la reforma operada en 2015, según lo dispuesto en el artículo 337 del Código Penal será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual, a un animal doméstico o amansado, un animal de los que habitualmente están domesticados, un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o cualquier animal que no viva en estado salvaje.

Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida del animal. Hubiera mediado ensañamiento. Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal. Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad. Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena de seis a dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente, serán castigados con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. De otro lado, el delito de abandono animal se encuentra regulado en el artículo 337 bis del Código Penal, a tenor del cual: «El que abandone a un animal de los mencionados en el apartado 1 del artículo anterior en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales».

En palabras del abogado de la Federación Extremeña de Caza, Francisco Ramírez, tanto la salud física como psíquica de los animales, está suficientemente protegida en la actual legislación, actuando el derecho penal como última ratio de la manifestación punitiva del Estado, pero como quiera que este Gobierno está más empeñado en proteger a los animales que a las personas, considera los referidos preceptos como un déficit regulatorio y en la nueva reforma penal va más allá.

No es una afirmación gratuita, carente de sustento probatorio alguno, cuando decimos desde la Federación que para este Gobierno son más importantes los animales que las personas. Para muestra un botón: el texto justificativo de la reforma penal señala que «El delito de abandono de animales fue incluido en el Código Penal en 1995 y modificado posteriormente en el año 2003, pese a ello, se entiende necesario modificar y proporcionar las penas del mismo con la finalidad de que suponga una medida que impida su reincidencia y garantizando la inhabilitación para la tenencia de animales.

Francisco Ramírez, el abogado de FedexCaza, recuerda que en la facultad de Derecho, «nuestro profesor de Derecho Penal (Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en aquel tiempo y Presidente de la Audiencia Nacional a posteriori), siempre nos inculcó que la función de la pena en nuestro ordenamiento jurídico, por mandato constitucional (artículo 25 CE), tenía una función «resocializadora», esto es, orientadas hacia la «reeducación y reinserción social» (del delincuente, se entiende). Así parece ser con los delitos de peor calaña como terrorismo, delitos contra la libertad sexual o incluso contra la integridad del Estado, como la sedición», explica.

En este sentido, no gozan de esta prerrogativa constitucional quienes delincan contra los animales, pero no sólo es que merezcan un castigo penal (como cualquier otro delincuente), sino que no pueden ser «resocializados», de ahí que la norma penal trate de «impedir su reincidencia» y, además, por si esto fuera poco, «garantizando la inhabilitación para la tenencia de animales».

Ejercicio de Imaginación

En un ejercicio de imaginación, el símil con el condenado por atentar contra la libertad sexual, si se propusiera su castración médica para «impedir su reincidencia». No es fácil adivinar que los que ahora bendicen la modificación penal tratándose de maltrato animal, son los que pondrían el grito en el cielo tratándose de las personas. Profundizando en la reforma penal, ahora la expresión «animal vertebrado» sustituye a la lista referida anteriormente, de este modo, no únicamente los animales domésticos, domesticados, o que convivan con el hombre verán su integridad física y emocional salvaguardada por la norma penal, sino que a ellos se añaden los animales en libertad y salvajes.

En definitiva, la justificación de la modificación de la norma penal sobre delitos contra los animales tiene un alegato a todas luces inconstitucional, toda vez que con la misma se crea una inseguridad jurídica que preocupa al sector cinegético.

