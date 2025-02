Fedexcaza celebró una Jornada Informativa sobre las Rehalas

Viernes, 23 de septiembre 2022, 09:23 Comenta Compartir

La RFEC junto a Fedexcaza, ARRECAL, AER, la Federación Extremeña de Recovas y la Oficina Nacional de la Caza organizaron unas Jornadas Informativas en la pasada Feria de la Caza, Feciex, para dar a conocer cuál es la situación actual de las Rehalas y la Ley de Bienestar Animal, cómo afecta al sector cinegético y cual es la planificación. Así más de un centenar de personas se interesaron por estas Jornadas y acudieron al salón de actos de IFEBA para informarse de la situación actual de las Rehalas y de la Ley de Bienestar Animal. Los ponentes que conformaron la mesa de esta Jornada fueron Alfonso Aguado, Presidente de la Asociación española de Rehalas, Javier Mejías, Pte. de la Federación extremeña de Recovas, Manuel Gallardo, Pte. de la Real Federación Española de Caza, José María Gallardo, Pte. FedexCaza, Felipe Vegué, Pte. de la Oficina Nacional de la Caza y German Gil, delegado de Rehalas de FedexCaza. Todos coincidieron en la delicada situación por la que atraviesa la caza en la actualidad debido a las leyes españolas y europeas que «están asfixiando a la caza y los cazadores». Una ofensiva contra el mundo rural y la caza a través de la Ley Animalista y la reforma del código penal.

«Estamos inmersos en una guerra», destacó el Presidente de la Real Federación Española, Manuel Gallardo, quien al mismo tiempo resaltó la unión de todo el sector cinegético, «porque no será posible vencer si cada colectivo trabaja y lucha de manera individual. No vamos a dejar a nadie atrás y menos a los rehaleros». El presidente de FedexCaza, José María Gallardo, aseguró que «desde que el pasado mes de agosto se aprobara el proyecto de ley sobre la Ley de Bienestar Animal no hemos dejado de trabajar de manera incansable para que se excluyera a la Caza de esta Ley y así lo vamos a seguir haciendo a pesar del anuncio del PSOE de la enmienda», concluyó.