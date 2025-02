«La Federación se preocupa por los cazadores»

Viernes, 23 de septiembre 2022, 11:16 Comenta Compartir

Fernando Pérez Santiago, es colaborador de la Federación Extremeña de Caza y dice sentirse muy orgulloso «de pertenecer a esta familia», Asegura que le parece muy bien que la Federación haya recibido la Medalla de Extremadura porque se la merece. Explica que su colaboración con entidad tiene que ver con la actividad de perros de madriguera. En palabras de Pérez Santiago «una de las mejores cosas que está haciendo la Federación en estos tiempos, es que nos está sacando para adelante nuestro hobbie, la caza. Se preocupa por todos los cazadores. Muchos no saben el caos que habría si no existiera la caza. Asegura que la Federación está luchando para que esto no ocurra. «Gracias a ellos estamos apoyados los cazadores. Todos tenemos un cachito de esa Medalla y la Federación así nos lo hace ver».

