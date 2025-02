«Extremadura siempre creyó en el Observatorio»

FEDEXCAZA Viernes, 17 de junio 2022, 09:14 Comenta Compartir

El director de Investigación de la Fundación Artemisan, Carlos Sánchez, explica el proyecto del Observatorio Cinegético, en el que se han implicado cientos de cazadores españoles.

– Como especialista en investigación y en gestión cinegética, ¿hasta qué punto considera importante que los cazadores se impliquen en esta gestión? ¿Por qué?

–Yo creo que la cuestión no es ya si implicarse en la gestión es importante o no, la cuestión es que es imprescindible para que podamos seguir cazando de forma sostenible. Tan sencillo como eso.

–¿Cree que en los últimos años está cambiando la visión de los cazadores sobre este asunto?

-Como siempre, es difícil generalizar sobre una actividad, la caza, que se practica en casi el 90% de nuestro territorio y en la que están involucradas más de 1 millón de personas, si incluimos a cazadores, gestores, titulares y propietarios de cotos, etc. Los datos que tenemos nos indican que la mayor parte de los cotos vienen gestionando a las especies cinegéticas desde hace mucho tiempo, cada uno dentro de sus posibilidades y respondiendo a una situación concreta. De hecho, si esto no fuera así, apenas existirían especies de caza en muchos cotos. Lo que sí que vemos es que ahora muchos cazadores quieren visibilizar estos esfuerzos para que toda la sociedad conozca este trabajo «silencioso».

– Uno de los proyectos de la Fundación Artemisan es el del Observatorio Cinegético. Cuéntenos el origen de esta iniciativa.

– Un científico dijo una vez que «sin datos, no eres más que otra persona con una opinión», y el Observatorio Cinegético surgió por esta inquietud que compartimos con los cazadores y gestores. La idea está clara: recoger datos de censo en los cotos y fincas y darles un sentido científico. Comenzamos a trabajar en 2018. En el 2019 se hizo el primer prototipo de la aplicación 'CensData' y los censos comenzaron en 2020. De apenas un puñado de voluntarios y censos en este año, finalizamos el 2021 con casi 400 censadores activos, 1.300 censos válidos y cerca de 600 cuadrículas de territorio cubiertas. Y la tendencia durante el 2022 es a un crecimiento exponencial, gracias a la implicación de los voluntarios, las Federaciones de caza y otras asociaciones que nos brindan su apoyo y confianza. Además, estamos recibiendo apoyo de las Administraciones, punto clave para que nuestro trabajo se reconozca y valore.

–¿Con qué especies trabaja el Observatorio?

–Trabajamos con la mayor parte de las especies cinegéticas, y dividimos los censos en cinco grandes grupos: aves residentes (perdiz roja, paloma torcaz, urraca, etc.), aves migratorias estivales (codorniz y tórtola), caza mayor, aves migratorias invernantes (zorzales, becada), conejo, liebre y otras especies nocturnas.

– ¿Se plantean incluir nuevas especies a corto o medio plazo?

Sí, tenemos en cuenta las sugerencias de nuestros voluntarios y a corto y medio plazo incluiremos especies de aves acuáticas (patos), y también especies no cinegéticas, como la tórtola turca y grandes depredadores por los que hay un gran interés de conservación en los cotos.

–¿Por qué es tan importante? ¿Qué importancia cree que tiene para el futuro del sector?

-La importancia del OC es que nos permite contar con datos para tomar decisiones en cada coto y conocer cuál es la situación a mayor escala y casi a tiempo real, siempre guardando la confidencialidad de los participantes que con tanta generosidad nos ofrecen su tiempo. Tenemos que ser autocríticos: hasta ahora no contábamos con una herramienta como el OC y esto nos hacía no tener «voz» en decisiones que influyen de forma directa en la caza, como la redacción de las órdenes de vedas. Es hora de dar un paso hacia delante y ser nosotros mismos los que aportemos información para GESTIONAR (con letras mayúsculas), incluyendo la limitación o ajuste de la caza cuando no estemos seguros de si va a poder hacerse de forma sostenible.

–¿Cuál ha sido la respuesta de los cazadores extremeños?

-Extremadura es una de las comunidades en las que más trabajo se ha realizado y que más apostó por el OC desde el primer momento. Desde el 2020 se vienen haciendo censos y buena parte de las cuadrículas de la región son muestreadas, especialmente en los censos de aves residentes y migratorias (tanto estivales como invernantes). Nada de esto habría sido posible sin el empuje de la Federación Extremeña de Caza, que además ha sido pionera y ha apostado por contratar un técnico que hace censos, lo cual permite contrastar los datos recogidos por los cazadores. Es un modelo que ya se está realizando en otras CCAA y que sirve para dar más solidez al trabajo.

–¿Para qué está sirviendo todo este esfuerzo?

–Este esfuerzo sirve para saber dónde tenemos especies cinegéticas, qué abundancia muestran y si la tendencia de sus poblaciones es estable, disminuye o aumenta. Durante este año y el siguiente, completaremos tres años consecutivos de censos en Extremadura, y ya podremos hacer un primer análisis para algunas especies, como la tórtola europea. Estamos identificando comarcas con alta abundancia de perdiz roja y tórtola europea, y por primera vez estamos calculando densidades de zorzales. Aún contamos con zonas con abundancias moderadas de conejo, y tenemos que conseguir más voluntarios para realizar censos de caza mayor.

– ¿Qué tiene que hacer un cazador que quiera sumarse a este proyecto?

–Es un proceso muy sencillo y gratuito. Comienza con la solicitud de alta como censador, enviándola a través de la web https://observatoriocinegetico.org/. Una vez que se produce el alta, el personal de la Fundación envía información y establece un contacto frecuente mediante whatssap. Cada voluntario realiza los censos que le son de su interés y tiempo, si bien es importante seguir las instrucciones para que la información generada pueda ser analizada posteriormente. Desde la Fundación se aporta la formación necesaria para poder participar y sacar el máximo partido al Observatorio Cinegético, existiendo un correo electrónico (info@fundacionartemisan.com) y teléfono 628 491 716. Detrás hay un equipo de personas volcado en el proyecto, ¡no dudes en participar! El Observatorio Cinegético es una herramienta puesta en marcha por Fundación Artemisan, la Real Federación Española de Caza y Bineo Consulting, con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Mutuasport, y el patrocinio de Hornady y Hart.