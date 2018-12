Extremadura sale en defensa del sector de la caza tras los ataques de la ministra Ribera José María Gallardo junto a Teresa Macías (PSOE). :: FEDEXCAZA PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos han mostrado su respaldo al sector en los últimos días FEDEXCAZA Viernes, 21 diciembre 2018, 10:27

Extremadura ha salido en defensa de la caza. Y es que tras las desafortunadas declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, todos los partidos políticos con representación parlamentaria han dado un paso al frente para mostrar su apoyo a la actividad cinegética y han mantenido contactos con el presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo. Hay que recordar que la ministra se mostró partidaria de la prohibición de la caza y los toros. Lo hizo, según dijo, a título personal, argumentando que no son de su competencia. Unos días después el titular de Fomento, José Luis Ábalos, rechazó una «visión casposa donde en España todos tenemos que ser toreros y cazadores».

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dejado claro, en una entrevista en El Confidencial, que «la caza no es de derechas, eso es un topicazo que no tiene nada que ver con la realidad». Para Fernández Vara, los cazadores son «gente que se levanta a las seis o a las siete de la mañana y se va al campo con sus hijos, pequeños, jóvenes o adolescentes, a los que les ha enseñado a proteger la naturaleza», por lo que tiene claro que «atacar la caza es pura demagogia». Además, en el programa Espejo Público insistió en su defensa de un sector que genera 380 millones de euros en la región y recordó que se va a presentar una ley consensuada con FEDEXCAZA. «Es una realidad que forma parte de nuestras vidas y no vamos a dejar que nos la arrebaten», añadió.

Desde el Partido Popular, su presidente, José Antonio Monago, se preguntó qué le han hecho los extremeños a la ministra, al tiempo que pidió al PSOE extremeño que «se moje» votando una iniciativa en el parlamento «que no deje lugar a dudas contra esos que quieren acabar con la caza y, en este caso, con los toros». Además, avanzó que incluirá en su programa electoral la creación de una Dirección General de Caza y Pesca dentro de la Consejería de Agricultura. Por otra parte, con motivo de la visita del presidente nacional del PP, Pablo Casado, a la región, el PP mantuvo un encuentro con representantes de diversos sectores del mundo rural, entre ellos la caza.

Desde Ciudadanos Extremadura, su portavoz, Cayetano Polo, ha mostrado su total apoyo a los sectores de la caza y los toros y ha calificado de «inaceptables» las declaraciones de la ministra. «Somos conscientes de la repercusión económica y el potencial de Extremadura en estos ámbitos y la ministra los está atacando de forma gratuita», ha afirmado. Con sus declaraciones, ha indicado Polo, «la ministra muestra un profundo desconocimiento por una actividad deportiva como es la caza y una falta de respeto a una fiesta cultural como son los toros, y que en Extremadura son claves para la conservación de la dehesa».

Sobre el posicionamiento de Podemos Extremadura relativo a la caza, su secretario regional, Álvaro Jaén ha subrayado que tiene «clarísimo» que su partido en la comunidad está «con el sector» de la caza como actividad «deportiva y económica muy importante en la región». Al mismo tiempo, ha defendido que la caza «social y pública» sea «compatible» con otras actividades económicas «igual de importantes» para Extremadura como la ganadería, ha dicho. «La caza es una actividad económica y creemos que hay que apostar por ella de manera decidida y compatibilizándola con la ganadería», ha espetado.

Ayer mismo se debatió sobre las declaraciones de la ministra en el Parlamento extremeño. Allí el PP señaló que las palabras de Ribera «no fueron casuales» ni a título particular. Se trata, añadió, de «una cuestión de libertad». Desde el PSOE insistieron en que fue una opinión personal de la ministra que no es compartida por el partido, de forma que el apoyo a la caza «se demuestra con hechos» como la modificación de la Ley de Caza. Ciudadanos se mostró partidario de apoyar «uno de los motores de nuestra economía», mientras que Podemos afirmó que «la caza no está en peligro» en estos momentos y lo achacó también a una opinión personal de la ministra. Finalmente, a instancias del PP y con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, la Asamblea de Extremadura instó al Gobierno central, con el rechazo de Podemos, a desautorizar las declaraciones de Ribera.