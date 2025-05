Un éxito indiscutible

Comenta Compartir

Que el proyecto escolar de FEDEXCAZA 'Caza y Conservación' es todo un éxito no es algo que se pueda discutir. Los números que ha cosechado desde 2017 hablan por sí mismos. También el interés que demuestran año tras año los colegios de toda la región, que la convierten en una de las actividades más demandadas. E incluso, por qué no decirlo, las críticas que provoca en un movimiento animalista capaz de reconocer en público que arremeten contra este programa simplemente por estar impulsado desde el sector cinegético a pesar de no conocer su contenido (lo vimos recientemente en la televisión autonómica). Seguramente el mayor valor de esta iniciativa sea que es capaz de mostrar a los niños una realidad muy alejada de la que promueve e intenta imponer el animalismo más radical. Una realidad en la que es imprescindible controlar poblaciones de determinadas especies. En la que el cazador es un actor imprescindible más en las políticas de conservación y de gestión que se desarrollan. Y en la que el sector está implicado desde hace años en la recuperación de especies protegidas. Una realidad, en definitiva, que apuesta por una visión amplia y que permite a los niños formar sus propias opiniones.

Una vez más la Federación Extremeña de Caza ha puesto de manifiesto su osadía y su falta de miedo a la hora de desarrollar proyectos innovadores o de ocupar nuevos espacios que hasta hace muy poco estaban vetados para la caza. Como decía esa frase atribuida a tantos grandes personajes, «lo consiguieron porque no sabían que era imposible». Pues eso.