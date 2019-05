«Defendemos la caza sin complejos, es el verdadero ecologismo» José Antonio Monago, con su perro. :: PARTIDO POPULAR José Antonio Monago | Candidato del PP a la Presidencia de la Junta Monago está convencido de que «hay que estimular, reconocer y premiar ese papel indudable de conservación y de equilibrio medioambiental que realiza la caza» FEDEXCAZA Viernes, 24 mayo 2019, 09:43

El candidato del PP de Extremadura a la Presidencia de la Junta de Extremadura defiende la reforma de la Ley de Caza recientemente aprobada e insiste en que su partido siempre ha apoyado al sector cinegético, más allá de modas pasajeras. Además, considera imprescindible que se reconozca el papel de la caza en la conservación medioambiental y en el desarrollo rural.

-Según un informe de Deloitte y la Fundación Artemisan, en 2017 la caza generó 6.475 millones de euros y 187.00 empleos en España. En el caso de Extremadura, el sector cinegético generó en la última temporada un flujo económico de algo más de 385 millones de euros. ¿Qué medidas concretas propone su partido para garantizar que esta actividad siga siendo un motor de impulso económico y social del mundo rural extremeño?

-Nuestro programa recoge varias medidas en favor de la caza, pero hay una acción concreta que posiciona claramente al PP en la línea de la promoción de la actividad cinegética: vamos a crear una Dirección General de Caza y Pesca, dentro de una Consejería que ha desaparecido, pero que hace mucha falta, me refiero a la Consejería de Agricultura. Los cazadores están echando de menos este compromiso, y es normal que suceda, teniendo en cuenta las políticas socialistas que no han querido mirar al campo ni a la caza en cuatro años. Si el referente de la izquierda es el señor Ábalos, un ministro que llama casposos a los cazadores, nos podemos hacer una idea de qué significa la caza para los que se hacen llamar «progresistas».

-¿Incluyen en su programa electoral medidas que reconozcan el papel de la caza en la conservación del medio ambiente?

-Sí, está incluido. Creemos que hay que estimular, reconocer y premiar ese papel indudable de conservación y de equilibrio medioambiental que realiza la caza en nuestro medio rural. Y por ello vamos a acometer una bajada de impuestos y tasas en los aprovechamientos cinegéticos, ligando esos beneficios fiscales a la recuperación de la biodiversidad.

-La caza menor atraviesa una situación crítica en los últimos años. ¿Qué medidas prevén para poder darle la vuelta a esta situación?.

-Somos conscientes de la delicada situación que atraviesa la caza menor, así nos lo han transmitido directamente los propios cazadores. Hemos recogido en el programa de gobierno la ejecución de un Plan de Recuperación de la Caza Menor a partir de una estrategia que se pondrá en marcha a lo largo del primer año de legislatura. Además, incluiremos la caza menor como ámbito de especial atención en el Plan General de Caza de Extremadura.

-Precisamente, una reclamación del sector en los últimos tiempos es la implantación de medidas específicas a través de la PAC para la recuperación de la fauna menor y la mejora de hábitats en agrosistemas especialmente deteriorados. ¿Cuál es su postura al respecto?

-Tengo claro que la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca son motores de desarrollo, y son los principales activos económicos que mantienen vivo el entorno rural. Deben ser aliados, y eso lo tenemos que reflejar y exigir en la negociación de la PAC. En estos cuatro años se ha puesto sordina a la negociación de la PAC, y no me fío de Vara porque él nunca ha negociado la PAC. Desafortunadamente, corren riesgo esos fondos europeos necesarios para mantener la renta agraria. Y si corren riesgo esos fondos, pinta mal el panorama para nuevos fondos dirigidos a la recuperación de la fauna menor, mejora de hábitats o mejora de los cotos. Si soy presidente voy a dar la batalla para que llegue a Extremadura toda esa financiación europea que está demandando el campo y la caza.

-El cazador de a pie siente que, pese a ser un colectivo formado por más de 80.000 extremeños que practican su actividad en más del 90% del territorio extremeño, sólo recibe la atención de los partidos políticos en campaña electoral. ¿Qué les diría?

-El PP no es un partido advenedizo en materia de caza, llevamos muchos años defendiéndola. En más de una ocasión nos han señalado con el dedo desde las filas del ecologismo de salón con la pretensión de culpabilizarnos y desgastarnos políticamente. No me importa. Defendemos la caza sin complejos, y sabemos que en ella reside el auténtico ecologismo. Algunos llegan tarde a defender la caza, y se nota que lo hacen para cobrárselo en votos. Les diría que, aunque lleguen tarde y se note mucho, tenemos que estar juntos en el apoyo de la caza, antes y después de las elecciones. Sobre todo, después, porque seguro que más de uno se vuelve a poner de perfil.

-En Extremadura se acaba de aprobar una nueva ley de caza que estaba consensuada con el sector de la caza social y que logró una amplia mayoría parlamentaria. ¿Qué va a suponer esta norma para la caza extremeña?

-Tiene que suponer más caza, más economía y más empleo en el mundo rural; y para eso lo que tenemos que hacer es facilitar las cosas a nuestros cazadores. El PP es el único partido que defiende abiertamente las peticiones del sector y que nunca ha traicionado a los cazadores extremeños. Precisamente, hemos aprobado la modificación de la ley de Caza y todas nuestras enmiendas procedían de nuestro continuo trato con el sector. Frente a una subida de tasas que contenía la propuesta original planteada por el PSOE, y que oscilaba entre un mínimo del 129% y un máximo del 627%, el PP propuso y negoció enmiendas para finalmente conseguir no solo evitar la subida, sino incluso el abaratamiento de las licencias y la introducción de bonificaciones y exenciones.

-¿Cuáles son las líneas estratégicas de su partido para la caza y qué mejoras concretas vería el cazador de a pie con su partido en el Gobierno extremeño una vez se forme gobierno tras las Elecciones del próximo 26 de mayo?

-Siempre digo que Extremadura es campo y todo lo que tiene que ver con el campo, entre lo que indudablemente está la caza con un papel muy marcado. Porque si tienes un medio rural privilegiado, que puede fijar población, y no le sacas partido pensando en las personas, al final estas se irán.

-La Federación Extremeña de Caza es actualmente la entidad que vertebra y representa al sector. ¿Qué medidas prevé para apoyar y promocionar a esta entidad?

-La Federación Extremeña de Caza sabe que el PP ha estado a su disposición a lo largo de toda la legislatura y que vamos a seguir ahí. Para nosotros la caza y la pesca no es una cuestión de moda, sino de ser leales a Extremadura. Siempre que nos han necesitado nos hemos reunido con ellos, y así seguirá siendo en la próxima legislatura en aquellas demandas que nos transmitan. Esas medidas a poner en marcha como columna vertebral de la federación están reflejadas en el decálogo que firmé con el presidente de FEDEXCAZA.