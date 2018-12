«Debemos fomentar los valores tradicionales de la caza» Ángel Hurtado en el Parque Nacional de Ordesa :: CEDIDA Ángel Hurtado | Delegado Provincial de Badajoz Ingeniero y con un perfil técnico, Hurtado sustituye a Manuel Martínez en la delegación pacense FEDEXCAZA Viernes, 21 diciembre 2018, 10:22

Los cazadores pacenses cuentan con nuevo delegado provincial. Ángel Hurtado es otra de las nuevas caras de la Directiva de FEDEXCAZA. Charlamos con él sobre esta nueva etapa.

-¿Cuál es su primer recuerdo del mundo de la caza?

-Mis primeros recuerdos son de la finca el Torozo, cerca de Monterrubio de la Serena, con mi padre. Rápidamente pasé a ser morralero de mi hermano mayor y de sus amigos, que han pasado a ser los míos, y con los que aprendí los verdaderos valores que aprecio de la caza.

-Actualmente, ¿qué modalidades practica?

-Practico la caza menor con perro y la montería. La única condición para seguir practicando la caza es poderlo hacer rodeado de familia y amigos.

-¿Cómo afronta su incorporación a la directiva de FEDEXCAZA?

-Como Ingeniero de Montes que soy, mi objetivo es siempre mejorar a nivel técnico. A pesar del magnífico equipo profesional con el que cuenta la Federación, creo que puedo ayudar en el desarrollo de proyectos, en la aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión de la caza o en dar a conocer a todos los cazadores las modificaciones legislativas y los nuevos trámites que la Administración va implementando.

-En los últimos años parece que se ha puesto en marcha un gran movimiento anticaza que está calando en parte de la sociedad y de la política. ¿A qué lo achaca y como opina que puede combatirse?

-El ecologismo surgió como un movimiento basado en unos valores que se sitúan en las antípodas del ecoterrorismo actual. No debemos olvidar que a la cabeza de algunos grupos ecologistas había cazadores, y que los primeros Parques Nacionales se crearon sobre cotos de caza. Creo que a pesar de que tenemos que defendernos de las acusaciones con educación, serenidad y siempre con datos objetivos, también debemos escuchar, aprender y expulsar de nuestro colectivo a todas aquellas personas que no respeten las leyes ni las normas no escritas que regulan nuestra actividad.

-¿En qué le gustaría que cambiara la caza de cara a los próximos años?

-Me gustaría que importásemos aspectos de la cultura cinegética del norte de Europa como el respeto por la pieza abatida o el consumo de carne silvestre, además de seguir promoviendo el compañerismo entre los miembros de las cuadrillas y, en general, el fomento de los valores tradicionales. Nunca debemos olvidar nuestros orígenes.