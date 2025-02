Compromiso con el mundo rural

Comenta Compartir

Estamos en unos tiempos convulsos. De la noche a la mañana hemos pasado, de estar inmersos en nuestra lucha diaria, a vernos engullidos por un torbellino que nos asusta y nos arrolla. De pronto, Europa se ve sumida en una guerra tremenda y cercana. Los equilibrios globales se resquebrajan, la gasolina, la luz y nuestros costes de vida se disparan a limites insospechados. Todo ello nos abruma. Pero sin querer pecar de frívolo, no podemos dejar de pelear el día a día. El mundo rural sigue acosado por las mismas fuerzas de antes del torbellino, o quizás más. Y nosotros tenemos que ser consecuentes y responsables en la defensa de nuestro modo de vida. No podemos solucionar los grandes conflictos internacionales y las luchas de poder globales, pero sí podemos seguir manifestando nuestra oposición al acoso constante de nuestro mundo. Esas fuerzas invisibles que nos juzgan, condenan y pretenden dominarnos. Esos fundamentalistas que desde su mundo urbanita o utópico consideran que todo dueño de galgos es un «cuelga perros», y que todos los cazadores no son más que sangrientos maltratadores de animales. Ellos pretenden que el campo y nuestro mundo rural sea el mundo de Bambi y de Disney. En el campo, quieren proteger tanto a los animales, que olvidan que el que está en peligro es el hombre. Y esos políticos, que, amedrentados por esas fuerzas dictatoriales, nos obligan a castrar a nuestros animales y cambiar nuestros modos de vida. No olvidemos, que como hemos visto en tiempos pasados, en momentos convulsos se introducen las leyes que restringen las libertades de las personas. Así, el domingo 20M, todos a Madrid.

Temas

Caza