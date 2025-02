Colorín, colorado, amigos

Comenta Compartir

Todos tenemos historias. Las historias son necesarias para poder entender la realidad, y tanto las que están repletas de fantasía como las reales son reservorios de experiencias, ficticias o ciertas, que ayudan a desenvolvernos un poco mejor en la vida que nos ocupa, más aún cuando lo hacemos en relación a nuestros valores personales. Largo y tendido tiene la caza sobre historias, anécdotas y cuentos. Últimamente sobre todo cuentos, ya que un oscuro encantamiento parece levantarse tras la sombra de la actividad a base de dragones políticos, fantasías eco-animalistas, y fábulas sectarias que construyen un perfecto monstruo en la sociedad. Patrañas muy bien narradas con el único desenlace de posicionarnos como malvados, ogros e infelices, con la conclusión de hacernos desaparecer de todo aquello que nos permite poder seguir comiendo perdices. Esta conseja, y su monstruo, ya pretenden acaparar la totalidad de escenarios ecologistas, donde con una perfecta y organizada hoja de ruta se marcan una y otra vez sus órdagos para no dejar títere con cabeza. Nuestra historia, basada en hechos reales, dice que no podemos bajar la guardia ni un minuto más para que a base de unión, esfuerzos personales y compromisos sociales estemos a la altura en todas y cada una de las tiradas de estos absolutistas sobre la mesa, para no decaer en ninguna de las esperanzas cinegéticas. Decía Martin Luther King que «al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos sino el silencio de nuestros amigos», y aunque hay amigos que callan, que otorgan y que así apremian al enemigo, hay otro tipo de amistad en el contexto cinegético, que revierte los sinsabores de toda esta trama: Los verdaderos amigos de la caza.

El relato de hoy ocupa el más profundo afecto hacia nuestros compañeros de jornada.

Desarrollarse en conjunto, en compañía y en armonía es una de las manifestaciones naturales que más expresión han tenido a lo largo de la vida animal. El lobo se emplea en manada como lo haría el más disciplinado ejército, los peces avanzan en banco cual perfecta melodía sinfónica y hasta las hormigas conforman una de las mejores obras de ingeniería industrial para hacer sostenible su existencia.

Entonces, ¿Por qué un cazador siempre destaca de la caza a sus amigos? Es evidente que poder compartir con alguien la cima de las mejores sensaciones genera un afecto y un apego que supone estar a la altura de una de las máximas exponencias de la amistad. Los niños buscan entender su mundo a través de los cuentos, y los cazadores a través de todas aquellas personas que llegan a compartir nuestro modo de vida.

Bien es cierto que todas y cada una de las situaciones agradables suelen acompañarse de momentos de padecimientos, donde llegamos a pensar en prescindir de lo más acérrimo a nosotros si ello conlleva un plus de tranquilidad y paz. En la caza esto es una verdad a veces dolorosa cuando el príncipe sale rana, pero curativa en el tiempo.

Necesitamos compartir, necesitamos contar. Pero no vale cualquier perfil, no nos valen medias tintas. Un cazador se siente pleno, cinegéticamente hablando, solo con aquellos que hacen suyo sus sentimientos. Incluso, aunque nos guste salir solos al campo estamos en la necesidad de hacerle llegar a alguien los golpes que ha dado el reclamo, los puntos de agua que hay que poner, el trote que traía el cochino, la faena que ha hecho el cachorro o el nido de perdiz que hemos visto en mayo. Un paso más allá, en la práctica, está nuestra manera de expresarnos sin hablar, toca ahora interpretar las jornadas con nuestros valores, y afrontarlo con nuestro lado más natural, donde por suerte ya no caben falsas apariencias. Para alcanzar la auto-recompensa cinegética se requiere emplear a fondo todos los recursos personales: instinto, habilidad, agilidad, agudeza, esfuerzo,... Y en ese trayecto uno se muestra realmente tal y como es, sin darle una sola esperanza ni oportunidad a la hipocresía. Nadie es responsable de sus emociones, pero sí de lo que hace con ellas, y es ahí donde la caza filtra los más sinceros actos de la personalidad de cada ser.

Trasteando por el campo, a mis veinte y diez, como diría Sabina, he encontrado rostros que deseaba convertir en perfectos desconocidos, y anónimos que pasaron a ser familia de eso que dicen elegida, con distinta sangre pero con el mismo caudal de pasión. Por la vida, por la ilusión y por no escatimar nunca en las ganas de poder seguir compartiendo afición.

Todos tenemos un amigo especial del ámbito cazador. Si no lo tienes es porque posiblemente seas tú. Esta es mi historia, hoy real. Lucharemos hasta el final para que mañana no sea ficción.